شهیدان بابایی و لشگری دو قله پرافتخار ارتش در فرهنگ ایثار و مقاومت هستند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ دوم علی کریمی فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۱۶ زرهی قزوین و ارشد نظامی آجا در استان‌های قزوین و زنجان، ، با تسلیت سالروز شهادت سرلشکر خلبان شهید عباس بابایی و همچنین گرامیداشت یاد سرلشگر خلبان آزاده شهید حسین لشگری، اظهار داشت: این دو قهرمان ملی از ستون‌های استوار ارتش جمهوری اسلامی ایران در دوران دفاع مقدس بودند که نامشان با غیرت، تخصص، فداکاری و بصیرت گره خورده است.

وی ادامه داد: شهید بابایی با روحیه انقلابی، تعهد، تقوا و شجاعت کم‌نظیر خود، نقش بی‌بدیلی در مدیریت میدانی دفاع هوایی کشور داشت و شهید لشگری نیز با تحمل سال‌ها اسارت و پایداری، نشان داد که ارتشیان تا آخرین لحظه به عهد خود با امام و انقلاب وفادار هستند.

سرتیپ دوم کریمی خاطرنشان کرد: امروز ارتش جمهوری اسلامی ایران با اقتدا به چنین الگوهایی، آماده دفاع همه‌جانبه از آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی است و نسل جدید کارکنان ارتش باید این الگوها را چراغ راه مسیر خود قرار دهند.

فرمانده ارشد نظامی ارتش در استان‌های قزوین و زنجان در پایان تأکید کرد: زنده نگه داشتن یاد شهدا، خصوصاً چهره‌های برجسته‌ای چون شهیدان بابایی و لشگری، در واقع تقویت هویت انقلابی ارتش و انتقال فرهنگ مقاومت به نسل آینده است.

همچنین سرهنگ پاسدار محمد امیری‌مقدم، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان قزوین، نیز در گفت‍وگویی، اظهار داشت: این دو قهرمان ملی، نه فقط برای ارتش جمهوری اسلامی ایران، بلکه برای تاریخ مقاومت ملت ایران، ستاره‌هایی بی‌افول هستند که راهشان همچنان الهام‌بخش است.

وی افزود: شهید بابایی با روحیه‌ای سرشار از اخلاص، شجاعت، مدیریت انقلابی و تعهد دینی، به‌حق چهره‌ای بی‌بدیل در عرصه دفاع مقدس بود و شهید لشگری با تحمل سال‌ها اسارت در زندان‌های بعثی، چهره‌ای ماندگار از پایداری و ثبات قدم در راه ولایت و میهن است.

سرهنگ امیری‌مقدم با اشاره به ضرورت معرفی ابعاد شخصیتی این شهیدان به نسل جوان، تصریح کرد: زنده نگه‌داشتن یاد این شهیدان، صرفاً یک برنامه مناسبتی نیست، بلکه بازخوانی روحیه ایثار، مسئولیت‌پذیری و ولایت‌مداری در شرایط امروز جامعه است.

وی تأکید کرد: اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان قزوین در مسیر ترویج سیره این دو شهید بزرگوار، برنامه‌های فرهنگی، هنری، پژوهشی و رسانه‌ای متعددی را طراحی کرده تا شخصیت این قهرمانان در ذهن جوانان ماندگار شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: امروز که دشمنان تلاش دارند فرهنگ ایثار و مقاومت را به فراموشی بسپارند، ما موظفیم پرچم شهیدان بابایی و لشگری را با قوت در دست بگیریم و به نسل آینده بسپاریم.

انتهای پیام/