جوکار خبر داد:
برگزاری تمامالکترونیکی انتخابات برای انتخابات سال آتی بررسی شد
رییس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس از نشست راهبردی جهت نهاییسازی سازوکار انتخابات الکترونیکی و تأمین اعتبار انتخابات شوراها خبر داد و گفت: سازوکار تأمین اعتبار و بودجه مورد نیاز جهت تجهیز و اجرای فرآیندها با همکاری سازمان برنامه و بودجه نهایی شد.
به گزارش ایلنا، محمدصالح جوکار در تشریح نشست راهبردی جهت نهاییسازی سازوکار انتخابات الکترونیکی و تأمین اعتبار انتخابات شوراها گفت: این نشست به منظور برنامهریزی و هماهنگی نهایی برای برگزاری انتخابات آتی شوراهای اسلامی شهر و روستا، با حضور نمایندگان عالیرتبه از سازمان برنامه و بودجه، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، شورای نگهبان و وزارت کشور تشکیل شد تا ابعاد مختلف برگزاری انتخابات بررسی شود.
رییس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این جلسه، چگونگی برگزاری تمامالکترونیکی انتخابات و زیرساختهای فنی، اجرایی و قانونی مرتبط با آن به صورت جامع مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
وی افزود: همچنین با توجه به زمانبندی انتخابات که برای تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برنامهریزی شده، سازوکار تأمین اعتبار و بودجه مورد نیاز جهت تجهیز و اجرای فرآیندها با همکاری سازمان برنامه و بودجه نهایی شد