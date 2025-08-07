به گزارش ایلنا، ایمان شمسایی در یادداشتی به مناسبت روز خبرنگار نوشت:

چندنفریم و چگونه خبرنگار شدیم؟

نیمه مرداد و سرازیر شدن سیل تبریکات و تقدیرها و هدایا به خبرنگاران. اقدامی که پسندیده است و دست آن ها که قدردان زحمات هر صنف زحمت کشی هستند، می‌خواهد معلمان باشد یا کارگران یا پزشکان یا خبرنگاران، درد نکند. اما سخن کوتاه من یک حرف تکراری است. خبرنگار، نیازمند داشتن نظام صنفی پرطرفدار و مرجع در رشته خود است و تا این مساله حل نشود، شان خبرنگار حفظ نمی شود.

ما ابتدا باید بدانیم چند نفریم! و با چه ساز و کاری خبرنگار شدیم! حرفه‌ی ما نه لازمه اش تحصیلات مرتبط است نه سابقه ی کار و حتی سن و سال. هرکسی در یکی از حدود چهارده هزار رسانه کشور قلم بزند ولو یک بار در سال و ماه، می تواند بگوید خبرنگارم. تازه انسان-رسانه ها به کنار. این هم ایرادی ندارد. مثل کسی که فقط یک غزل در عمرش بگوید و گل کند می تواند ادعای شاعری کند. یا کسی که با رفقایش گل کوچک بازی کند، ورزشکار است. حتی بسیار ماهرتر از یک ورزشکار باشگاهی. یک پدیده‌ی گمنام و کشف نشده. اما ورزشکار حرفه ای و خبرنگار حرفه ای کسی است که حرفه و کسب و کارش ورزش و خبرنگاری است.

در قانون وظایف وزارت ارشاد مصوب سال شصت و پنج مجلس شورای اسلامی، بند پانزده ماده ی دو، صراحتا مجوز اعطای مجوز خبرنگاری را به این وزارتخانه سپرده. اتفاقی که نمی افتد.چرا؟ چون قرار نیست روزنامه نگاری، دولتی شود. راه حل چیست؟ رها بودن این عرصه؟ خیر. راه حل، تشکیل نهادی از خود فعالان صنفی مثل سازمان نظام پزشکی، نظام مهندسی، خانه سینما، کانون وکلا و امثالهم برای روزنامه نگاران است تا تشخیص دهد چه کسی صلاحیت عنوان خبرنگار حرفه ای را دارد و چه کسی باجگیر است و برای منافعش حریم رسانه را اشغال و دیگران را بدنام کرده. دولت هم در تشکیل این نهاد کمک کند.

حمایتی و نظارتی. اگر این اتفاق افتاد، خطای احتمالی خبرنگار هم به این نهاد ابتدا ارجاع می شود و شاید همانجا به خوشی و خرمی حل و فصل شود. اکنون ده‌ها انجمن و تشکل رسانه ای سراسری داریم ولی اجماع کل صنف را ندارند. یا اینکه تخصصی هستند. مثل عکاسان و ورزشی نویسان. سازمان نظام صنفی که تشکیل شد، دستگاه ها نیز راحت‌تر به فرد عضو رسمی صنف، اعتماد می کنند.

حمایت های مادی، معنوی و حقوقی هدفمندتر و منظم می شود. الان هم البته اوضاع خیلی وخیم نیست. اما رسانه ها به خبرنگارشان شأنیت می دهند و خبرنگار تا وقتی عضو رسمی تحریریه فلان رسانه ی معتبر است، حرمت دارد و اگر تحریریه را ترک گفت یا رسانه اش سرشناس نبود، مدافعی ندارد.. به امید تحقق این آرزو. خداقوت و روزتان مبارک.

