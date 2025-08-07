رئیس کل دادگستری هرمزگان:
شارژ بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر سوخت ترمیمی برای ۵ هزار راننده ناوگان برون شهری
رئیس کل دادگستری هرمزگان از شارژ سوخت ترمیمی برای ۵ هزار راننده ناوگان برون شهری که به علت ایراد فنی در سامانه با مشکل دریافت سوخت مواجه شده بودند، خبر داد.
به گزارش ایلنا، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: با پیگیریهای دستگاه قضایی، خواسته بحق ۵ هزار و۳۶۴ راننده ناوگان حمل و نقل برون شهری محقق شد و بر این اساس ۲ میلیون و ۸۷۷ هزار و ۸۰۷ لیتر سوخت در کارتهای آنها شارژ شد.
وی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: با توجه به مراجعات مکرر و گلایههای رانندگان، کامیونداران و فعالین حوزه حمل و نقل و استمداد آنها از دستگاه قضایی مبنی بر اینکه سوخت اختصاص یافته به آنها با میزان پیمایش کامیون هایشان متناسب نیست، پس از تشکیل کارگروه ویژهای در این خصوص و بررسیهای کارشناسی انجام شده از سوی دادستانی مرکز استان، اداره راهداری و حمل و نقل جادهای و شرکت پخش فرآوردههای نفتی، مشخص شد که گلایه کامیونداران صحیح بوده است.
وی افزود: با توجه به این موضوع مشخص شد به علت وجود ایرادات جزئی در سامانه، برای سفرهای رفت و برگشتی کامیونداران که همزمان هر دو بارنامه رفت و برگشت صادر میشده، بارنامه برگشت به عنوان بارنامه صوری تلقی گردیده است.
قهرمانی خاطر نشان کرد: با احراز این مشکل و در نتیجه بررسیهای صورت گرفته، مشخص شد که این بارنامهها صوری نبوده و در نتیجه آن، کسری سوختِ اختصاص یافته به رانندگان در کارتهای سوختِ آنها شارژ شد.
شایان ذکر است؛ بنا بر اعلام اداره کل فناوری اطلاعات سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور، سوخت ترمیمی اختصاص یافته به کامیونداران، فقط شامل رانندگانی میشود که سفر رفت و برگشتی داشتهاند و بارنامه آنها هم به صورت همزمان صادر شده است.
بر این اساس، اصلاحیه مذکور مربوط به سوخت اختصاص یافته در پنج دوره سال ۱۴۰۴ بوده و با تدابیر اتخاذ شده از این پس نیز ایرادات مذکور در سامانه داپ برطرف شده است.
همچنین بنابر اعلام اداره کل فناوری اطلاعات سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور، درخواستهای دیگر رانندگان در مورد احتمال ایراد یا ضعف در دوربینهای پلاک خوان جهت تعیین پیمایش و امکان انتخاب اختیاری مسیر پیمایش با جدیت دنبال میشود.