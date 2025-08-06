خبرگزاری کار ایران
تسلیت بقایی به مناسبت جان‌باختن وزرای دفاع و محیط زیست غنا

تسلیت بقایی به مناسبت جان‌باختن وزرای دفاع و محیط زیست غنا
سخنگوی وزارت امور خارجه جان‌باختن وزرای دفاع و محیط زیست غنا در حادثه سقوط بالگرد را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس، حادثه سقوط بالگرد نظامی در منطقه آشانتی در غنا که منجر به جان‌باختن چند نفر از جمله دو مقام ارشد این کشور شد را تسلیت گفت.

 

سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن تسلیت به خانواده جان‌باختگان این حادثه، از جمله ادوارد اومانه بوآمه وزیر دفاع و ابراهیم مورتلا محمد وزیر محیط زیست غنا، با دولت و مردم این کشور ابراز همدردی کرد.

