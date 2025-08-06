رئیس کمیسیون آموزش مجلس به علی لاریجانی تبریک گفت
علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در پیامی انتصاب دکتر علی لاریجانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت.
به گزارش ایلنا،
در متن این پیام آمده است:
بسمالله الرحمن الرحیم
برادر گرانقدر
جناب آقای دکتر علی اردشیر لاریجانی
سلام علیکم
انتصاب شایسته و امیدآفرین جنابعالی به مسئولیت خطیر دبیری شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را صمیمانه تبریک عرض مینمایم.
بدون تردید، تجارب ارزشمند و اندوختههای گرانسنگ جنابعالی در عرصههای مختلف نظام، بهویژه در حوزههای قانونگذاری، امنیت ملی و سیاست خارجی، سرمایهای عظیم برای این مسئولیت حساس و راهبردی به شمار میآید. سابقه درخشان سه دوره ریاست بر مجلس شورای اسلامی، حضور در رأس سازمان صدا و سیما، دبیری پیشین شورای عالی امنیت ملی، و نیز عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی، کارنامهای کمنظیر از تعهد، تدبیر و نگاه ملی شما به همراه دارد.
امید است در این دوره نیز با بهرهگیری از تجربه، درایت و رویکرد کلاننگر خود، در مسیر صیانت از منافع ملی، ارتقای امنیت پایدار و تحکیم جایگاه جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان، منشأ اثرات مثبت و تصمیمات مدبرانه باشید.
اینجانب ضمن اعلام آمادگی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی برای هرگونه همکاری و تعامل سازنده در جهت اعتلای کشور، توفیق روزافزون جنابعالی را در انجام این مأموریت مهم از درگاه خداوند متعال مسئلت مینمایم. با توجه به سابقه ریاست حضرتعالی در قوه مقننه، امیدواریم تعامل با مجلس در دوره جدید شورا نیز مورد عنایت قرار گیرد.
همچنین بر خود فرض میدانم از زحمات و تلاشهای صادقانه و مجدانه برادر ارجمند، جناب دریادار علیاکبر احمدیان در مدت تصدی این مسئولیت قدردانی کرده و برای ایشان سلامتی و موفقیت روزافزون آرزو نمایم.
با احترام
علیرضا منادی سفیدان
رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی