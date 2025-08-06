باید هوای مردم را داشته باشیم

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان عصر امروز چهارشنبه 15 مرداد، با حضور در سازمان برنامه و بودجه، از نزدیک در جریان روند برنامه‌ریزی‌های مربوط به بودجه سال 1405 قرار گرفت.

در این جلسه که با حضور رئیس دفتر رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و جمعی از مدیران سازمان و نمایندگان مجلس برگزار شد، دکتر پزشکیان با تاکید بر اهمیت بودجه‌ریزی عملیاتی، نسبت به رویه‌های موجود در نحوه بودجه‌نویسی کشور انتقاد و بر ضرورت بهینه‌سازی در عملکرد بودجه تاکید کرد.

رئیس جمهور اظهار داشت: در واقع روند فعلی تدوین بودجه، بر مبنای هزینه است، در صورتی که می‌بایست با محاسبه فنی یک پروژه و یا یک خدمت، نسبت به اختصاص بودجه اقدام نمود که بدین ترتیب از بسیاری از مصادیق اتلاف منابع جلوگیری خواهد شد. دولت دارای امکانات و منابع بسیاری است که به هیچ عنوان از آن بهینه استفاده نمی‌شود. دولت و تمام دستگاه‌های حاکمیتی باید تلاش کنند که مشکلات را حل کنند و منطبق با نیاز آن مسئله هزینه نمایند، در حالی که امروز در مجموعه حاکمیتی، هزینه‌های بسیاری می‌شود بدون آنکه گره‌ای از مشکلات مردم را حل نماید و یا خروجی مشخصی برای کشور داشته باشد.

پزشکیان با انتقاد از پرداخت بدون ضابطه ردیف‌های دستمزدی همچون فوق‌العاده مدیریت به مدیران ناکارآمد، تاکید کرد: اگر مدیری توانست همانند بخش خصوصی مسئله‌ای را حل کند آن وقت مستحق پاداش‌های مدیریتی خواهد بود.

رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت راهبرد ادغام و جلوگیری از موازی‌کاری در بهینه‌سازی استفاده از منابع، با ذکر تجربیات مدیریتی خود در وزارت بهداشت، به تشریح دو مفهوم ادغام درون سازمانی و برون سازمانی پرداخت و خواستار ادغام سازمان‌های موازی در تمامی نهادهای حاکمیتی شد.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه باید سهم هر فرد از یارانه را به صورت واقعی در اختیار خود او قرار دهیم، بر اهمیت حفظ حقوق اقشار ضعیف در رابطه با کالاهایی که با ارز ترجیحی به کشور وارد می‌شوند، تاکید کرد.

رئیس جمهور با اشاره به دو اصل مهم در نگاه و شیوه مدیریت خود اظهار داشت: اگر قرار است یارانه بدهیم، اولاً باید به صورت عادلانه تخصیص یابد و ثانیاً توجه بیشتر باید روی دهک‌های پائین اقتصادی باشد.

پزشکیان در پایان سخنان خود را در یک جمله جمع‌بندی کرد و خطاب به بودجه‌نویسان گفت که در یک کلام هوای مردم را داشته باشید و نگذاریم مردم زیر چرخ فشارهای اقتصادی خرد شوند.