معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران:
شهروندان با ثبتنام در سامانه سجام در پیشگیری از جرم مشارکت کنند
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در پیامکی خطاب به شهروندان اعلام کرده است: با ثبت نام در سامانه جامع ارتباط مردمی قوه قضائیه (سجام) در پیشگیری از وقوع جرم کمک کنند.
به گزارش ایلنا، در پیامک معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران آمده است:
« با ثبت نام در سامانه جامع ارتباط مردمی قوه قضائیه (سجام) به نشانی sajam.eadl.ir ما را در پیشگیری از وقوع جرم یاری نمایید.»