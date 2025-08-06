خبرگزاری کار ایران
معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران:

شهروندان با ثبت‌نام در سامانه سجام در پیشگیری از جرم مشارکت کنند

​معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در پیامکی خطاب به شهروندان اعلام کرده است: با ثبت نام در سامانه جامع ارتباط مردمی قوه قضائیه (سجام) در پیشگیری از وقوع جرم کمک کنند.

به گزارش ایلنا، در پیامک معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران آمده است:

« با ثبت نام در سامانه جامع ارتباط مردمی قوه قضائیه (سجام) به نشانی sajam.eadl.ir ما را در پیشگیری از وقوع جرم یاری نمایید.»

