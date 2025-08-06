رایزنی میانجیگرایانه وزیر خارجه مصر با عراقچی و گروسی
به گزارش ایلنا، وزیر امور خارجه مصر، بدر عبدالعاطی، روز ۶ اوت ۲۰۲۵ (۱۵ مرداد ۱۴۰۴) در تماسهای تلفنی جداگانه با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، و رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، گفتگو کرد.
بر اساس بیانیه رسمی وزارت امور خارجه مصر، این گفتگوها در راستای تلاشهای مستمر قاهره برای تقویت ثبات منطقهای، کاهش تنشها و تسهیل از سرگیری مذاکرات پیرامون برنامه هستهای ایران در چارچوب رویکردی مسالمتآمیز و دیپلماتیک صورت گرفتهان