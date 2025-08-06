بقائی با سفرای هلند و ژاپن دیدار کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص نخستین دیدار نوشت: امروز با امیل دوبونت، سفیر هلند، دیدار کردم و درباره روندهای نگران‌کننده در روابط بین‌الملل که در حال فرسایش حاکمیت قانون و چندجانبه‌گرایی هستند، گفتگو نمودم.

بقایی همچنین در پیام دیگری افزود: امروز در دفترم گفتگویی جالب با تاماکی تسوکادا، سفیر ژاپن، داشتم. ایران و ژاپن از سنت دیرینه‌ای در دوستی برخوردارند که باید آن را گرامی بداریم و بر پایه آن، روابط دوجانبه خود را بیش از پیش تقویت کنیم.