بقائی با سفرای هلند و ژاپن دیدار کرد
سخنگوی وزارت امور خارجه از دیدار خود با سفرای هلند و ژاپن در ایران خبر داد.

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه در حساب کاربری ایکس خود از دیدار با سفرای هلند و ژاپن خبر داد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص نخستین دیدار نوشت: امروز با امیل دوبونت، سفیر هلند، دیدار کردم و درباره روندهای نگران‌کننده در روابط بین‌الملل که در حال فرسایش حاکمیت قانون و چندجانبه‌گرایی هستند، گفتگو نمودم.

بقایی همچنین در پیام دیگری افزود: امروز در دفترم گفتگویی جالب با تاماکی تسوکادا، سفیر ژاپن، داشتم. ایران و ژاپن از سنت دیرینه‌ای در دوستی برخوردارند که باید آن را گرامی بداریم و بر پایه آن، روابط دوجانبه خود را بیش از پیش تقویت کنیم.

