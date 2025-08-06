در پیامی؛
رئیس مجلس به علی لاریجانی تبریک گفت
رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی انتصاب علی لاریجانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی را تبریک گفت.
به گزارش ایلنا؛ متن پیام تبریک محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به علی لاریجانی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
برادر گرامی
جناب آقای دکتر علی لاریجانی
انتصاب ارزشمند جنابعالی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی از سوی ریاست محترم جمهور را تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
جنابعالی بهعنوان شخصیتی آگاه و فهیم، برخوردار از دانش و تجربه در حوزههای متعدد و متنوع، دارای سوابق در تراز عالی و ممتاز نظام جمهوری اسلامی میباشید و حضور مجددتان در این جایگاه پراهمیت و در دوره جدید نوید بخش ارتقاء امنیت ملی کشور و اقدامی موثر در راستای تحقق سیاستهای کلینظام در حوزههای متنوع امنیت ملی و گذار از چالشها و تهدیدات این حوزه خواهد بود.
ضمن اعلام آمادگی مجلس شورای اسلامی در همکاری با شورای عالی امنیت ملی تحت تدابیر خردمندانه و حکیمانه مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی)، توفیق خدمت جناب مستطابتان به ملت فهیم و بزرگوار ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی را از درگاه خداوند متعال مسئلت مینمایم.
محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسلامی