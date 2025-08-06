واکنش ایران به ادعای ارسال سلاح به روسیه

متن نامه ایروانی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

من این نامه را می‌نویسم تا ادعاهای بی‌اساس و با انگیزه سیاسی مطرح شده توسط نماینده ایالات متحده که توسط نمایندگان فرانسه و اوکراین نیز تکرار شد، مبنی بر حمایت نظامی ادعایی ایران از فدراسیون روسیه در جنگ در اوکراین در طول جلسه ۹۹۷۰ شورای امنیت در ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۵، تحت موضوع دستور جلسه «تهدیدات علیه صلح و امنیت بین‌المللی» را قاطعانه رد کنم. این اتهام که جمهوری اسلامی ایران موشک‌های بالستیک و پهپادها را برای استفاده در اوکراین به فدراسیون روسیه تحویل داده است، کاملاً بی‌اساس و غیرقابل اثبات است و بخشی از یک کارزار دروغ‌پراکنی هدفمند با هدف مقصر جلوه دادن ایران و منحرف کردن توجه از دلایل واقعی ناامنی و بی‌ثباتی در جامعه بین‌المللی است.

جمهوری اسلامی ایران همواره و بدون هیچ ابهامی از حل مسالمت‌آمیز مناقشه در اوکراین، گفتگوی واقعی، دیپلماسی، حقوق بین‌الملل و احترام کامل به حاکمیت و تمامیت ارضی همه کشورها همانطور که در منشور سازمان ملل متحد آمده، حمایت کرده است.

بسیار تأسف‌بار است، ایالات متحده که مسئولیت قابل توجهی در دامن زدن و طولانی شدن جنگ در اوکراین از طریق انتقال بی‌وقفه سلاح‌های پیشرفته، کمک‌های نظامی و سیاست‌های تحریک‌آمیز دارد، اکنون به دنبال متهم کردن دیگران به رفتارهای بی‌ثبات‌کننده است. چنین اتهاماتی کاملاً ریاکارانه و به وضوح نشان‌دهنده استانداردهای دوگانه است.

بیش از دو سال است که ایالات متحده به جای پیشبرد دیپلماسی، دستورکار نظامی و حداکثری را دنبال کرده که رنج مردم اوکراین را تشدید کرده و تمام مسیرهای ممکن برای صلح را مسدود کرده است. خطرناک‌تر از آن، لفاظی‌های بی‌ملاحظه هسته‌ای و تهدیدهای تشدیدکننده توسط دولت فعلی ایالات متحده از جمله اظهارات عمومی اخیر رئیس جمهور ایالات متحده و استقرار زیردریایی‌های دارای قابلیت هسته‌ای در نزدیکی خاک روسیه، خطر رویارویی فاجعه‌بار را به شدت افزایش داده و صلح و امنیت جهانی را تهدید می‌کند.

به همان اندازه نگران‌کننده‌تر، تناقض آشکار ایالات متحده و برخی دیگر از کشورهای غربی، از جمله فرانسه، در پرداختن به سایر درگیری‌ها است. ایالات متحده همچنان به تسلیح و محافظت از رژیم اسرائیل در کارزار نظامی مداوم و جنگ و نسل‌کشی علیه مردم فلسطین ادامه می‌دهد. تا به امروز، این نسل‌کشی در غزه جان بیش از ۶۰ هزار غیرنظامی را گرفته است که دو سوم آن‌ها زنان و کودکان هستند و منجر به تخریب سیستماتیک مناطق وسیعی از این سرزمین از طریق بمباران‌های کور، گرسنگی عمدی و سایر روش‌های غیرانسانی شده است که همگی با مصونیت کامل از مجازات انجام شده‌اند.

علاوه بر این، ایالات متحده ضمن متهم کردن دروغین ایران، خودش حمایت نظامی، مالی و سیاسی بی‌دریغی از رژیم اسرائیل که در ۱۲ ژوئن ۲۰۲۵ جنگ تجاوزکارانه بی‌دلیل علیه ایران را آغاز کرد، ارائه داده است. حتی وخیم‌تر از آن، ایالات متحده با هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز و تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مستقیماً مرتکب یک عمل تجاوزکارانه شد که نقض آشکار و عمدی قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد است. این اقدام بی‌ملاحظه با خطر انتشار مواد رادیواکتیو، تهدیدی جدی برای محیط زیست و سلامت عمومی ایجاد کرد.

بنابراین، اوج ریاکاری کسانی است که اقدامات تجاوز، اشغال، جنایت علیه بشریت و حملات نظامی به کشورهای مستقل را مجاز، حمایت و دفاع می‌کنند و دیگران را به اقدامات بی‌ثبات‌کننده متهم یا موعظه می‌کنند. جمهوری اسلامی ایران از همه اعضای شورای امنیت می‌خواهد که قاطعانه استفاده گزینشی، دستکاری‌شده و سیاسی از ادعاهای بی‌اساس برای اهداف سیاسی را رد کنند.