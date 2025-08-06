خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرمانده قرارگاه جنوب‌غرب نزاجا:

شعار ارتش فدای ملت را در عمل محقق می‌کنیم

شعار ارتش فدای ملت را در عمل محقق می‌کنیم
کد خبر : 1670857
لینک کوتاه کپی شد.

امیر سرتیپ دوم شفیعی، با بیان اینکه ارتش جمهوری اسلامی ایران همواره آماده دفاع از امنیت کشور است تاکید کرد: ارتش با تمام توان در کنار مردم ایستاده است و شعار «ارتش فدای ملت» را در عمل محقق می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش،  امیر سرتیپ دوم محمد شفیعی فرمانده قرارگاه منطقه جنوب غرب نزاجا و ارشد نظامی ارتش در جنوب غرب کشور در آیین تجلیل از خبرنگاران، ضمن تبریک روز خبرنگار و گرامیداشت یاد شهدای ارتش و اصحاب رسانه، از جایگاه رسانه و با تأکید بر نقش بی‌بدیل اصحاب رسانه در جهاد تبیین، گفت: خبرنگاران، افسران خط مقدم جبهه آگاهی‌بخشی‌ هستند و رسالت سنگین و مقدسی بر دوش دارند که جامعه را نسبت به حقیقت روشن می‌سازد و امید را زنده نگه می‌دارد.

وی افزود: سال‌هاست که رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) بر مسأله جهاد تبیین تأکید دارند و یکی از ارکان اصلی جهاد تبیین در این کشور، شما خبرنگاران هستید. جامعه اگر واقعیت‌ها را از زبان شما به‌درستی بشنود، نسبت به آینده امیدوار می‌شود. دشمنان هم دقیقاً از این نقطه آسیب‌پذیر ورود می‌کنند و با تحریف واقعیت‌ها سعی در القای ناامیدی دارند.

فرمانده قرارگاه منطقه جنوب غرب نزاجا، اظهار کرد: از تمامی رسانه‌هایی که طی این مدت، اخبار فعالیت‌های ارتش را پوشش داده‌اند، تشکر می‌کنیم. ما در جنوب غرب کشور، این زحمات را به رسمیت می‌شناسیم و سعی داریم در حد توان، از خبرنگارانی که در این عرصه فعال‌اند، حمایت کنیم.

وی همچنین با اشاره به مأموریت‌ها و فعالیت‌های ارتش در جنگ 12 روزه اخیر علیه رژیم صهیونیستی، بیان کرد: یکی از دستاوردهای بزرگ این نبرد، هم‌افزایی نیروهای مسلح، هدایت داهیانه مقام معظم رهبری و حمایت‌های مردمی بود. دشمن تلاش داشت ابتدا فرماندهان، سپس زیرساخت‌های کلیدی و در نهایت افکار عمومی را هدف قرار دهد، اما به لطف خدا و همت مردم، تیرش به سنگ خورد.

ارشد نظامی ارتش در جنوب غرب کشور با بیان اینکه ارتش جمهوری اسلامی ایران همواره آماده دفاع از امنیت کشور است تاکید کرد: با تمام توان در کنار مردم ایستاده است و شعار «ارتش فدای ملت» را در عمل محقق می‌کند.

 وی خاطرنشان کرد: امروز نیز در آستانه اربعین حسینی، ارتش با تمام ظرفیت‌های خود در مرزهای کشور از شمال‌غرب تا جنوب‌غرب مستقر شده و در حال خدمت‌رسانی به زائران است. امنیت مرزها، استقرار موکب‌ها برای اطعام، تأمین آب و امکانات رفاهی، و راه‌اندازی مراکز درمانی همچون درمانگاه نیروی دریایی ارتش در شلمچه از جمله اقدامات ارتش در ایام اربعین است

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

کلاه کاسکت

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور