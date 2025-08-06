فرمانده قرارگاه جنوبغرب نزاجا:
شعار ارتش فدای ملت را در عمل محقق میکنیم
امیر سرتیپ دوم شفیعی، با بیان اینکه ارتش جمهوری اسلامی ایران همواره آماده دفاع از امنیت کشور است تاکید کرد: ارتش با تمام توان در کنار مردم ایستاده است و شعار «ارتش فدای ملت» را در عمل محقق میکند.
وی افزود: سالهاست که رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) بر مسأله جهاد تبیین تأکید دارند و یکی از ارکان اصلی جهاد تبیین در این کشور، شما خبرنگاران هستید. جامعه اگر واقعیتها را از زبان شما بهدرستی بشنود، نسبت به آینده امیدوار میشود. دشمنان هم دقیقاً از این نقطه آسیبپذیر ورود میکنند و با تحریف واقعیتها سعی در القای ناامیدی دارند.
فرمانده قرارگاه منطقه جنوب غرب نزاجا، اظهار کرد: از تمامی رسانههایی که طی این مدت، اخبار فعالیتهای ارتش را پوشش دادهاند، تشکر میکنیم. ما در جنوب غرب کشور، این زحمات را به رسمیت میشناسیم و سعی داریم در حد توان، از خبرنگارانی که در این عرصه فعالاند، حمایت کنیم.
وی همچنین با اشاره به مأموریتها و فعالیتهای ارتش در جنگ 12 روزه اخیر علیه رژیم صهیونیستی، بیان کرد: یکی از دستاوردهای بزرگ این نبرد، همافزایی نیروهای مسلح، هدایت داهیانه مقام معظم رهبری و حمایتهای مردمی بود. دشمن تلاش داشت ابتدا فرماندهان، سپس زیرساختهای کلیدی و در نهایت افکار عمومی را هدف قرار دهد، اما به لطف خدا و همت مردم، تیرش به سنگ خورد.
ارشد نظامی ارتش در جنوب غرب کشور با بیان اینکه ارتش جمهوری اسلامی ایران همواره آماده دفاع از امنیت کشور است تاکید کرد: با تمام توان در کنار مردم ایستاده است و شعار «ارتش فدای ملت» را در عمل محقق میکند.
وی خاطرنشان کرد: امروز نیز در آستانه اربعین حسینی، ارتش با تمام ظرفیتهای خود در مرزهای کشور از شمالغرب تا جنوبغرب مستقر شده و در حال خدمترسانی به زائران است. امنیت مرزها، استقرار موکبها برای اطعام، تأمین آب و امکانات رفاهی، و راهاندازی مراکز درمانی همچون درمانگاه نیروی دریایی ارتش در شلمچه از جمله اقدامات ارتش در ایام اربعین است