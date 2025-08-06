حضور مخبر در جمع اعضای گروه جهادی شهید سپهبد رشید

به گزارش ایلنا، محمد مخبر امروز در آستانه اربعین حسینی با حضور در یکی از مساجد شهر تهران، در جمع اعضای گروه جهادی شهید سپهبد غلامعلی رشید حاضر شد و در جریان فعالیت های داوطلبانه و مردمی ایشان قرار گرفت.

این گروه جهادی با حدود ۱۵۰ عضو فعال شامل جوانان تحصیلکرده ، از ۵ سال قبل با طبخ غذا و توزیع در میان نیازمندان، موسسات خیریه و مناطق محروم تهران فعالیت داشته که پس از جنگ تحمیلی اخیر، عنوان خود را به نام شهید سرلشکر رشید تغییر داده است.

محمد مخبر در حاشیه این جلسه اظهار داشت: جنگ اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار علیه مردم شریف ایران، به برکت خون شهدای اقتدار، بزرگترین عامل انسجام و وحدت ملی شد که دشمن پدافندی در برابر آن ندارد.

وی با اشاره به حادثه عظیم کربلا و شهادت حضرت اباعبدلله الحسین(ع)افزود: شهادت امام حسین(ع) و یاران وفادارش خود حادثه ای بزرگ و تاریخ ساز بود؛ اما آنچه موجب ماندگاری اسلام در طول بیش از هزار سال گذشته شد، همین خون امام عزیزمان حسین ابن علی (ع)است. جسم آن امام همام پس از شهادت در آغوش فرشتگان به خاک سپرده شد اما خون به ناحق ریخته ایشان و یارانشان در همه دوران تاریخ، موجب وحدت آزادگان جهان و مکتب تشیع گردید.

مخبر با گرامیداشت یاد سپهبدشهید غلامعلی رشید ادامه داد: شهادت سرداران شهید، دانشمندان عزیز و مردم شریف کشورمان نیز همانند خون های ریخته شده در صحرای کربلا، رمز پیروزی، انسجام و وحدت شده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین ضمن تقدیر از زحمات گروه های جهادی و حرکت های داوطلبانه مردمی، گفت: همین گردهمایی ها، مراسمات و کمک به مستضعفین خود از نشانه های یکپارچگی مردم کشورمان است که امیدوارم خداوند توفیق بیشتر به همه ما و بویژه به بانیان این عمل خیر عنایت فرماید.

