در حکمی از سوی دکر پزشکیان صورت گرفت؛
انتصاب احمدیان به عنوان رئیس قرارگاه پیشرفت طرحهای ملی و راهبردی کشور
رئیس جمهور در حکمی علیاکبر احمدیان، دبیر سابق شورایعالی امنیت ملی را به عنوان نماینده ویژه خود و رئیس قرارگاه پیشرفت طرحهای ملی و راهبردی کشور منصوب کرد.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در حکمی ضمن انتصاب علیاکبر احمدیان به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور و رئیس قرارگاه پیشرفت طرحهای ملی و راهبردی کشور تصریح کرد: ترکیب و یکپارچگی دو بال دولت و ملت، رفع موانع حضور و مشارکت مؤثر آحاد مردم و ایرانیان خارج از کشور و نیز سرمایهگذاران داخلی و خارجی و شکوفاسازی و به ثمر نشاندن ظرفیتهای مردمی بالاخص جامعه نخبگانی کشور در دستیابی به اهداف کلان قرارگاه، از اهم انتظارات اینجانب است.
متن حکم رئیس جمهور به شرح زیر است؛
جناب آقای علیاکبر احمدیان
نظر به اهتمام ویژه دولت بر طرحهای ملی و راهبردی کشور و با عنایت به شایستگی و تجریات ارزشمند جنابعالی در دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی و راهبری نهاد مردمی پیشران، به موجب این حکم به عنوان "نماینده ویژه رئیس جمهور و رئیس قرارگاه پیشرفت طرحهای ملی و راهبردی کشور" منصوب میشوید. امید است با اتکال به خداوند متعال و در راستای منویات مقام معظم رهبری مدظلهالعالی و تحقق سیاستهای کلی نظام، نسبت به راهبری و به کارگیری دستگاههای حاکمیتی و قابلیتهای "نهاد مردمی پیشران" در پیشبرد بههنگام و شایسته این طرحها همت گمارید.
بدیهی است کلیه دستگاههای توسعهای مرتبط با موضوع موظف هستند حداکثر همکاری را با جنابعالی به عمل آورند. فهرست طرحهای ملی و راهبردی به پیوست این حکم ابلاغ خواهد شد.
توفیقات روزافزون آنجناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند سبحان خواستارم.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران