خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تسلیت سید محمد تقی مدرسی در پی شهادت رهبر انقلاب

کد خبر : 1758301
لینک کوتاه کپی شد.

سید محمدتقی مدرسی در پیامی شهادت رهبر انقلاب را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، متن پیام به شرح زیر است،

بسم الله الرحمن الرحیم 

قال الله تعالى 

( وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ)

إنا لله و إنا إلیه راجعون.

شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی را به مراجع عظام، علمای اسلام، حوزه‌های علمیه و امت اسلامی و مؤمنین به خصوص ملت ایران که با استقامت، جهاد و مواضع مختلف خود، ولایت و‌ محبت عظیم خویش نسبت به امام حسین علیه السلام را ثابت کرد، تسلیت عرض می‌کنم. آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای ‌در تمام مراحل حیات و رهبری خود از ابتدا تا انتها تمثیلی از شجاعت حسینی بود و در نهایت به آرزوی دیرینه‌ی خویش، یعنی شهادت به دست دشمنان اسلام، نائل شد؛ که این مقام گوارای او باشد.

ما در انتظار فرج و ظهور امام عصر(عج) به سر می‌بریم و از خدای منان می‌خواهیم در این امر تعجیل بفرماید و به خوبی می‌دانیم، راه مقاومت در برابر مستکبران برگرفته از فرهنگ انتظار است که اجداد امام غایب علیهم السلام بدان سفارش کرده‌اند. و به صراحت اعلام می‌داریم که چنین مصیب‌هایی تنها بر عزم و استقامت امت مؤمن می‌افزاید.

خون شهیدان امت، درخت استقامت و مبارزه را آبیاری کرده، که خود کلمة الله و پرچم حق را برافراشته ساخته و ظالمان را به خاک خواهد افکند. همان‌گونه که خداوند متعال می‌فرماید: وَسَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُون، و آنان که ستم ورزیده‌اند به زودی خواهند دانست که به کدام بازگشتگاه باز خواهند گشت. 

دشمن مستکبر نیز خواهد دید این خون‌های پاک نقشه‌ی راه جهاد و وسیله‌ی تحقق پیروزی از جانب خداوند خواهد بود که فرمود: وَلَیَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن یَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ، و بی‌گمان خداوند به کسی که وی را یاری کند یاری خواهد رساند که خداوند توانمندی پیروز است.

و لا حول و لا قوة إلا بالله العلی العظیم

کربلای معلى، سید محمدتقی مدرسی

۱۱ ماه مبارک رمضان ۱۴۴۷

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل