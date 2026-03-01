پیام تسلیت سید محمد تقی مدرسی در پی شهادت رهبر انقلاب

به گزارش ایلنا، متن پیام به شرح زیر است،

بسم الله الرحمن الرحیم

قال الله تعالى

( وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ)

إنا لله و إنا إلیه راجعون.

شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی را به مراجع عظام، علمای اسلام، حوزه‌های علمیه و امت اسلامی و مؤمنین به خصوص ملت ایران که با استقامت، جهاد و مواضع مختلف خود، ولایت و‌ محبت عظیم خویش نسبت به امام حسین علیه السلام را ثابت کرد، تسلیت عرض می‌کنم. آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای ‌در تمام مراحل حیات و رهبری خود از ابتدا تا انتها تمثیلی از شجاعت حسینی بود و در نهایت به آرزوی دیرینه‌ی خویش، یعنی شهادت به دست دشمنان اسلام، نائل شد؛ که این مقام گوارای او باشد.

ما در انتظار فرج و ظهور امام عصر(عج) به سر می‌بریم و از خدای منان می‌خواهیم در این امر تعجیل بفرماید و به خوبی می‌دانیم، راه مقاومت در برابر مستکبران برگرفته از فرهنگ انتظار است که اجداد امام غایب علیهم السلام بدان سفارش کرده‌اند. و به صراحت اعلام می‌داریم که چنین مصیب‌هایی تنها بر عزم و استقامت امت مؤمن می‌افزاید.

خون شهیدان امت، درخت استقامت و مبارزه را آبیاری کرده، که خود کلمة الله و پرچم حق را برافراشته ساخته و ظالمان را به خاک خواهد افکند. همان‌گونه که خداوند متعال می‌فرماید: وَسَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُون، و آنان که ستم ورزیده‌اند به زودی خواهند دانست که به کدام بازگشتگاه باز خواهند گشت.

دشمن مستکبر نیز خواهد دید این خون‌های پاک نقشه‌ی راه جهاد و وسیله‌ی تحقق پیروزی از جانب خداوند خواهد بود که فرمود: وَلَیَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن یَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ، و بی‌گمان خداوند به کسی که وی را یاری کند یاری خواهد رساند که خداوند توانمندی پیروز است.

و لا حول و لا قوة إلا بالله العلی العظیم

کربلای معلى، سید محمدتقی مدرسی

۱۱ ماه مبارک رمضان ۱۴۴۷

