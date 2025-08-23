به گزارش ایلنا یکم شهریور ماه، سالروز تولد حکیم ابوعلی‌سینا و روز پزشک است؛ روزی برای قدردانی از تلاش‌های پزشکان و کادر درمان که همواره در خط مقدم سلامت جامعه حضور دارند.

به همین مناسبت، بیمه‌دات‌کام علاوه بر ارائه تخفیف در بیمه‌های پرتقاضا، تخفیف ویژه‌ ۱۵ درصدی را نیز برای خرید بیمه مسئولیت پزشکان در نظر گرفته است. این بیمه‌نامه از مهم‌ترین پشتوانه‌های مالی برای جامعه درمان است و در صورت بروز قصور یا خطای سهوی، خسارات احتمالی را پوشش می‌دهد.

مزایای خرید بیمه مسئولیت پزشکان از سامانه بیمه‌دات‌کام

لیست زیر، مزایای خرید بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان را آورده است:

پرداخت دیه در صورت فوت بیمار بر اثر خطا یا قصور پزشکی (در ماه‌های حرام : تا مبلغ ۲ میلیارد و ۱۳۳ میلیون تومان و در ماه‌های غیرحرام : تا مبلغ ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان )

: تا مبلغ در : تا مبلغ ) جبران خسارت نقص عضو یا صدمات جسمی و روانی بیمار

پوشش هزینه‌های درمانی بر اساس رای مراجع ذی‌صلاح

امکان استفاده برای پزشکان، دندان پزشکان، پرستاران، پیراپزشکان و داروسازان

توجه: خسارت عدم‌النفع (مانند از دست دادن شغل توسط بیمار) تحت پوشش بیمه مسئولیت پزشکان نیست، مگر آن‌که در برخی شرکت‌ها به‌صورت الحاقی ارائه شود. برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید به‌صورت رایگان با پشتیبانی بیمه‌دات‌کام به شماره ۰۲۱۷۹۵۷۲۰۰۰ تماس بگیرید.

چرا الان بهترین زمان خرید است؟

امکان خرید آنلاین و سریع بدون نیاز به مراجعه حضوری

صدور فوری بیمه‌نامه پس از ثبت سفارش

پس از ثبت سفارش دریافت مشاوره رایگان از پشتیبانی پیش از خرید

پیش از خرید امکان انتخاب و افزودن پوشش‌های اضافی (کلوزها) متناسب با نیاز پزشکان و کادر درمان

متناسب با نیاز پزشکان و کادر درمان لحاظ شدن تخفیف عدم خسارت سال‌های گذشته در محاسبه نهایی قیمت

بنابراین، هم پزشکان تازه‌فارغ‌التحصیل که برای دریافت شماره نظام پزشکی نیاز به بیمه مسئولیت دارند، و هم پزشکان باتجربه‌ای که به دنبال پشتوانه محکم در برابر خطرات قانونی هستند، می‌توانند در این روز از شرایط ویژه بیمه‌دات‌کام بهره‌مند شوند.

کافیست هنگام خرید، کد تخفیف mp15 را وارد کنید تا بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان را با ۱۵٪ تخفیف ویژه روز پزشک به‌صورت آنلاین خریداری کنید.

