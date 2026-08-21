مهمترین راه پیشگیری و کنترل دیابت از نگاه طب ایرانی
دکتر امتیازی، متخصص طب ایرانی گفت: تغذیه سالم، فعالیت بدنی منظم و خواب کافی سه اصل مهم سبک زندگی هستند که نقش مؤثری در پیشگیری از دیابت، کنترل قند خون و افزایش اثربخشی درمان دارند.
دکتر مجید امتیازی متخصص طب ایرانی با اشاره به جایگاه پیشگیری در طب ایرانی افزود: حفظ سلامت و پیشگیری از بیماریها، از گذشته در طب ایرانی مورد توجه بوده و در قالب «اصول ششگانه حفظالصحه» بر رعایت عواملی تأکید شده است که به حفظ سلامت کمک میکنند.
وی اظهار داشت: در میان این اصول، تغذیه مناسب، فعالیت بدنی منظم و خواب کافی و منظم اهمیت ویژهای دارند؛ موضوعی که در سبک زندگی امروزی کمتر مورد توجه قرار میگیرد و میتواند زمینهساز افزایش بیماریهای مزمن از جمله دیابت شود.
این متخصص طب ایرانی در یزد تصریح کرد: شواهد پزشکی نوین نیز نشان میدهد اختلال در تغذیه، کمتحرکی و خواب نامناسب میتواند خطر ابتلا به دیابت را افزایش داده و کنترل بیماری را دشوارتر کند. از این رو، اصلاح سبک زندگی یکی از مهمترین راهکارهای پیشگیری و کنترل دیابت به شمار میرود.
امتیازی خاطرنشان کرد: رعایت اصول تغذیه سالم، داشتن فعالیت بدنی منظم و خواب کافی در کنار درمانهای پزشکی میتواند به کنترل بهتر قند خون و افزایش اثربخشی درمان کمک کند و در برخی بیماران، با نظر پزشک، حتی نیاز به برخی داروهای کاهنده قند خون را کاهش دهد.
وی تأکید کرد: حتی در بیمارانی که به دلیل قند خون بالا نیازمند درمان دارویی یا انسولین هستند، رعایت سبک زندگی سالم در کنار درمان پزشکی اهمیت زیادی دارد و میتواند به بهبود وضعیت بیمار کمک کند.
این متخصص طب ایرانی خاطر نشان کرد: اصلاح سبک زندگی، تنها یک توصیه عمومی نیست، بلکه یکی از ارکان اصلی پیشگیری و کنترل دیابت است؛ اصلی که هم در طب ایرانی و هم در پزشکی نوین بر آن تأکید میشود.