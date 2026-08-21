جرونتومتریک، علم اندازه گیری دقیق ابعاد مختلف سالمندی

عبدالرحیم اسداللهی، دکتری تخصصی سالمندشناسی در ارتباط با علم سالمند شناسی اظهار کرد: سالمندسنجی یا جرونتومتریک علمی است که به طراحی، توسعه، اعتبارسنجی و کاربرد ابزار‌های اندازه‌گیری در حوزه سالمندی می‌پردازد. این حوزه با بهره‌گیری از روش‌های پیشرفته آماری و روان‌سنجی، امکان ارزیابی دقیق ابعاد مختلف سالمندی از جمله عملکرد شناختی، وضعیت جسمانی، سلامت روان، کیفیت زندگی، شکنندگی، ترس از سقوط، تنهایی، اضطراب سالمندی و سایر شاخص‌های مرتبط را فراهم می‌کند. به بیان ساده، سالمندسنجی به این پرسش اساسی پاسخ می‌دهد: «چگونه می‌توان ویژگی‌ها و نیاز‌های سالمندان را به‌صورت دقیق، معتبر و قابل‌اعتماد اندازه‌گیری کرد؟»

اسداللهی بیان کرد: امروزه پژوهشگران این حوزه از رویکرد‌های پیشرفته‌ای برای توسعه نسل جدید ابزار‌های سنجش استفاده می‌کنند، از جمله: • نظریه سؤال–پاسخ (IRT) و مدل‌های راش (Rasch Models) • تحلیل مقیاس موکن (Mokken Scale Analysis) • آزمون‌های تطبیقی رایانه‌ای (CAT) • روش‌های بیزی و هوش مصنوعی (AI)

این رویکرد‌ها ضمن افزایش دقت اندازه‌گیری، امکان ارائه ارزیابی‌های شخصی‌سازی‌شده و تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد را در آموزش، پژوهش و خدمات سلامت سالمندان فراهم می‌سازد.

متخصص سالمندشناسی تاکید کرد: صاحب‌نظران معتقدند که جرونتومتریک در سال‌های آینده به یکی از مهم‌ترین زیرشاخه‌های سالمندشناسی تبدیل خواهد شد و نقشی کلیدی در توسعه مراقبت‌های هوشمند، پزشکی شخصی‌سازی‌شده، سلامت دیجیتال و سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد برای جمعیت سالمندان ایفا خواهد کرد.

منبع خبرگزاری صدا و سیما

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