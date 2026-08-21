فعالیت روبوتاکسیهای تسلا بدون نظارت شد!
ناوگان روبوتاکسیهای شرکت تسلا بالاخره بدون نظارت در شهر آستین ایالت تگزاس آمریکا حرکت میکنند. این خبر درست قبل از راهاندازی رسمی «سایبرکب»(Cybercab) منتشر شده است.
به نظر میرسد تسلا بالاخره به ناوگان روبوتاکسی خود در آستین اجازه داده است که کاملاً بدون راننده حرکت کنند. اکنون همه وسایل نقلیه رباتیک تسلا در این شهر به صورت کاملا خودران کار میکنند.
این اتفاق ماهها پس از آن رخ میدهد که ایلان ماسک اعلام کرده بود که آنها بدون نظارت انسانی در ناوگان خود شروع به کار کردهاند. وی همچنین گفته بود که کل این ناوگان تا پایان سال ۲۰۲۵ رانندگان ایمنی را حذف خواهد کرد.
این خبر از جانب ایلان ماسک یا هیچکس دیگر در تسلا منتشر نشده است، بلکه این اطلاعات از یک برنامه وب جمعسپاری شده به نام «روبوتاکسی ترکر»(Robotaxi Tracker) میآید.
ایتان مککانا(Ethan McKanna)، خالق این سایت گفت که تمام ۱۷۰ سواری روبوتاکسی تسلا در آستین که طی دو هفته گذشته توسط این برنامه نظارت شدهاند، بدون نظارت بودهاند که شامل ۵۴ وسیله نقلیه مختلف میشود. این موضوع توسط افراد در رسانههای اجتماعی نیز تأیید شده است.
مککانا همچنین متوجه افزایش تعداد خودروهای بدون نظارت روبوتاکسی در شهرهای دیگر مانند دالاس و هوستون شده است. این تغییر بزرگی نسبت به اوایل تابستان امسال است، زمانی که به نظر میرسید ناوگان بدون نظارت در حال کوچک شدن است. این برنامه تا هفته گذشته تنها ۲۸ خودروی بدون نظارت را در ۶ بازار نشان میداد.
با این حال، تسلا در مورد این نوع مسائل، چندان هم بیپروا عمل نمیکند. برای مثال اوایل امسال مشخص شد که برخی از خودروهای روبوتاکسی که به نظر بدون نظارت بودند، در واقع به رانندگان انسانی از راه دور متصل بودهاند.
این اتفاق درست قبل از راهاندازی «تسلا سایبرکب» رخ میدهد. این شرکت به کارمندان خود گفته است که در حال آمادهسازی برای عرضه آن در ماه جاری است و اولین عرضه آن در شهر آستین خواهد بود.
این شرکت همچنین مسابقهای را اعلام کرد که در آن چند نفر از رانندگان خوششانس روبوتاکسی برای شرکت در این رویداد انتخاب میشوند؛ رویدادی که هنوز تاریخ رسمی آن اعلام نشده است.
خودروی خودران جدید تسلا موسوم به «سایبرکب» به طور اختصاصی ساخته شده و حتی پدال یا فرمان ندارد، به این معنی که نمیتواند تحت نظارت انسانی باشد.
همچنین شایان ذکر است که این افزایش در تعداد خودروهای خودران ممکن است یک نقطه عطف مهم برای تسلا باشد، اما این یک نقطه عطف در کل این صنعت نیز است. به عنوان مثال، ویمو(Waymo) بیش از ۳۰۰ وسیله نقلیه بدون راننده را در آستین و حدود ۴۰۰۰ وسیله نقلیه را در شهرهای متعدد دیگر اداره میکند.