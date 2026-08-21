وجود برخی مواد حساسیتزا در شامپوهای سر و بدن
معاون اداره کل فرآوردههای آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، با اشاره به استفاده از برخی مواد نگهدارنده در شامپوها، بر ضرورت توجه مصرف کنندگان به ترکیبات درج شده روی محصول تأکید کرد.
بهروز اکبری گفت: برخی مواد نگهدارنده برای جلوگیری از رشد میکروبها و قارچها در محصولات آرایشی و بهداشتی استفاده میشوند. از جمله این مواد میتوان به متیلایزوتیازولینون (MIT) و کلرومتیلایزوتیازولینون (CMIT) اشاره کرد که در برخی شامپوهای سر و بدن و همچنین بعضی شویندهها کاربرد دارند.
وی افزود: این مواد در صورت استفاده در حد مجاز، برای حفظ کیفیت و ایمنی محصول به کار میروند، اما در برخی افراد حساس ممکن است باعث خارش، قرمزی، سوزش، التهاب، خشکی و پوستهریزی پوست شوند و حتی زمینه بروز اگزما و حساسیت پوستی را ایجاد کنند.
معاون اداره کل فرآوردههای آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو توصیه کرد: کودکان، افراد دارای پوست حساس و کسانی که سابقه آلرژی یا اگزما دارند، هنگام خرید محصولات آرایشی و بهداشتی، ترکیبات درجشده روی بستهبندی را با دقت مطالعه کنند و در صورت امکان، محصولاتی را انتخاب کنند که فاقد این مواد باشند.
وی تأکید کرد: رعایت میزان مجاز مواد نگهدارنده، درج دقیق ترکیبات و ارائه اطلاعات شفاف روی بستهبندی، از الزامات مهم تولید محصولات آرایشی و بهداشتی است و به حفظ سلامت مصرفکنندگان کمک میکند.
اکبری از شهروندان خواست محصولات آرایشی و بهداشتی را از مراکز معتبر تهیه کنند و هنگام خرید به مجوز سازمان غذا و دارو و اطلاعات درجشده روی بستهبندی توجه داشته باشند. همچنین در صورت بروز علائم حساسیت، مصرف محصول را متوقف کرده و با پزشک یا داروساز مشورت کنند.