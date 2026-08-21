هشدار نسبت به مصرف خودسرانه استامینوفن تزریقی

داریوش محبی با اشاره به مصرف گسترده استامینوفن برای کنترل درد و تب، اظهار کرد: این دارو، مانند هر فرآورده دارویی دیگر، باید بر اساس نیاز واقعی بیمار، با دوز مناسب و در فواصل زمانی صحیح مصرف شود.

وی افزود: انتخاب شکل دارویی نیز باید متناسب با وضعیت بیمار انجام شود و نمی‌توان صرفاً به دلیل تزریقی بودن یک فرآورده، آن را گزینه مؤثرتر یا مناسب‌تری برای همه بیماران دانست.

محبی تصریح کرد: در بیمارانی که امکان مصرف دارو از طریق خوراکی وجود دارد و منع مصرفی نیز مطرح نیست، ضرورت استفاده از فرم تزریقی باید با نظر پزشک تعیین شود. بنابراین، تزریقی بودن دارو به خودی خود مزیت درمانی محسوب نمی‌شود.

مدیر نظارت و ارزیابی مواد و فرآورده‌های دارویی معاونت غذا و دارو همچنین نسبت به مصرف همزمان فرآورده‌های حاوی استامینوفن هشدار داد و گفت: توجه به مجموع دریافت روزانه این ماده از اهمیت زیادی برخوردار است؛ چراکه ممکن است فرد همزمان چند فرآورده دارویی حاوی استامینوفن مصرف کند و بدون اطلاع از ترکیبات آنها، میزان دریافتی خود را افزایش دهد.

وی ادامه داد: مصرف منطقی دارو فقط به انتخاب فرآورده مناسب محدود نمی‌شود، بلکه دوز صحیح، فاصله مناسب میان نوبت‌های مصرف، شکل دارویی، مدت درمان و شرایط بالینی بیمار همگی در ایمنی و اثربخشی درمان نقش دارند.

محبی با تأکید بر ضرورت پرهیز از خوددرمانی، به‌ویژه در مورد داروهای تزریقی، خاطرنشان کرد: فرآورده‌های تزریقی نباید بدون ارزیابی و تجویز پزشک مورد استفاده قرار گیرند و تصمیم درباره ضرورت مصرف آنها باید بر اساس وضعیت بیمار و نیاز درمانی گرفته شود.

وی در پایان از شهروندان خواست از مصرف خودسرانه دارو، به‌ ویژه فرآورده‌های تزریقی، خودداری کنند و پیش از مصرف دارو در صورت وجود هرگونه ابهام، با پزشک یا داروساز مشورت کنند.

منبع مهر

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