آپدیت جدید ویندوز ۱۱ دردسرساز شد

یک به‌روزرسانی امنیتی ویندوز ۱۱ باعث بروز مجموعه‌ای از مشکلات برای برخی کاربران شده است؛ از کرش ناگهانی بازی‌ها و ری‌استارت سیستم گرفته تا خطاهای ورود، مشکلات نمایشگر و اختلال در اچ‌دی‌آر.

مشکل اصلی به به‌روزرسانی KB5121003 مربوط می‌شود که ۱۱ اوت منتشر شد و بیش از ۴۰۰ آسیب‌پذیری امنیتی را برطرف می‌کند. با این حال، گزارش کاربران نشان می‌دهد این آپدیت با فایل و درایور شخص ثالث inpoutx64.sys دچار ناسازگاری شده و در برخی سیستم‌ها باعث کرش بازی‌ها می‌شود.

بازی‌هایی مانند ای‌آر‌سی ریدرز، د فاینالز و مارول توکن: فایتینگ سولز از جمله عناوینی هستند که گزارش‌هایی درباره کرش آن‌ها منتشر شده است. استودیو اِمبارک، سازنده دو بازی نخست، نیز تأیید کرده که مشکل به تغییرات ایجادشده در فایل inpoutx64.sys پس از نصب آپدیت ویندوز مربوط است.

در برخی موارد، کرش بازی حتی به ری‌استارت شدن کامل ویندوز منجر شده است. علاوه بر مشکلات بازی، گزارش‌هایی از کاهش ناگهانی نرخ نوسازی نمایشگر، صفحه سیاه و اختلال در عملکرد اچ‌دی‌آر نیز منتشر شده؛ هرچند شدت و گستردگی این مشکلات در همه سیستم‌ها یکسان نیست.

مایکروسافت هنوز راهکار نهایی این مشکل را ارائه نکرده و در حال بررسی آن است. در همین حال، استودیو اِمبارک یک راهکار موقت برای حذف فایل مشکل‌ساز ارائه کرده و برخی کاربران نیز گزارش داده‌اند که حذف آپدیت KB5121003 مشکل کرش بازی را برطرف کرده است.

منبع فارس

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