آیا پنیر انسان را خنگ می کند؟

از قدیم الایام این موضوع که پنیر آدم را خنگ می کند بین همه مردم نقل قول می شد و معروف بوده است.اما بر اساس پژوهش‌های امروزی، مصرف متعادل پنیر نه‌تنها باعث کندذهنی نمی‌شود، بلکه می‌تواند برای عملکرد مغز مفید باشد.

این باور که «پنیر، فسفر یا کلسیم را از مغز می‌دزدد و باعث خنگی می‌شود» ریشه باورهای قدیمی دارد، نه یافته‌های علمی نوین.بدن ما مکانیسم‌های پایش دقیقی دارد که سطح کلسیم و فسفر خون را همیشه در تعادل نگه می‌دارند؛ بنابراین مصرف کلسیم پنیر سبب «کشیده‌شدن فسفر از مغز» نمی‌شود.

برعکس، مطالعات بزرگ ده‌ها هزار نفری نشان داده‌اند که مصرف متعادل لبنیات و پنیر می‌تواند با تأمین پروتئین، کلسیم و ویتامین‌های گروه B، به سلامت مغز و عملکرد شناختی کمک کند و حتی ریسک زوال‌عقل را کاهش دهد.نکتهٔ مهم، تعادل و کیفیت است.

پنیر تازه و کم‌نمک در چارچوب رژیم غذایی سالم مفید است، اما زیاده‌روی به‌ویژه در انواع پرچرب و پرنمک، به‌خاطر فشار خون و اثرات قلبی-عروقی می‌تواند غیرمستقیم به سلامت مغز آسیب بزند. همچنین افرادی که به لاکتوز حساسیت دارند، ممکن است پس از مصرف دچار سنگینی و خواب‌آلودگی شوند که با «کندذهنی» اشتباه گرفته می‌شود. در مجموع، پنیر به‌تنهایی باعث کندذهنی نمی‌شود.

زهرا سرباز حسینی،متخصص طب ایرانی درباره اینکه «آیا پنیر موجب کند ذهنی و خنگی می شود؟»،بیان کرد: این یکی از آن شایعاتی است که پایه علمی ندارد.

مطالعه‌ای بسیار گسترده که روی ۲۷ هزار نفر به مدت ۲۵ سال انجام شده، نشان می‌دهد مصرف متعادل پنیر نه تنها باعث کاهش خطر ابتلا به زوال عقلی می‌شود، بلکه عملکرد شناختی مغز را نیز بهبود می‌بخشد. پس اصلاً «خنگ‌کننده» نیست.

وی درباره این موضوع که شنیده‌ایم کلسیم بالای پنیر، فسفر مغز را از بین می‌برد. این ادعا از کجا می‌آید؟ افزود: این ادعا کاملاً مردود است. مکانیسم‌های هورمونی بدن همیشه نسبت کلسیم به فسفر را در خون تنظیم می‌کنند؛ بنابراین مصرف کلسیم هیچ ارتباطی با کشیدن فسفر از بافت مغز ندارد.

متخصص طب ایرانی در پاسخ به اینکه در طب سنتی چه دیدگاهی نسبت به این موضوع وجود دارد؟ متذکر شد: در کتب مرجع مانند «مخزن الا ادویه»، پنیرِ تازه و کم‌نمک نه تنها عامل کاهش هوش نیست، بلکه به عنوان یک ماده «خونساز» و کمک‌کننده به گوارش معرفی شده است.

وی تصریح کرد: همچنین مطالعه‌ای در سال ۲۰۲۳ روی سالمندان انگلیسی نشان داد کسانی که منظم لبنیات تخمیری (مثل پنیر) مصرف می‌کنند، در آزمون‌های شناختی نمرات بسیار بهتری نسبت به دیگران کسب کرده‌اند.

سرباز حسینی در خصوص اینکه چه نوع پنیر و با چه روشی مصرف شود؟ خاطرنشان کرد: طبق آموزه‌های طب سنتی، پنیرِ ایده‌آل، «تازه، کم‌نمک و کم‌چرب» است. برای بهبود خواص آن می‌توانید از مکمل‌هایی مثل گردو، آویشن و عسل استفاده کنید. پیشنهاد من این است که پنیر را در صبحانه میل کنید و به شایعات پیج‌های زرد توجه نکنید.

منبع فارس

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