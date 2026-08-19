۷ فایده شگفت انگیز دارچین برای پوست صورت

اغلب افراد از طعم و عطر بی نظیر دارچین لذت می برند و تا حد ممکن از این ادویه خوش عطر در تهیه غذاها و دسرها استفاده می کنند. اما آیا تصور می کردید به غیر از شما پوست تان هم نیازمند استفاده از دارچین است و این ماده طبیعی می تواند به میزان زیاد برای پوست تان مفید و مغذی باشد ؟

نمونه هایی از ماسک های شگفت انگیز دارچین عبارتند از:

1. ماسک دارچین و روغن زیتون برای کاهش پیری پوست

با گذشت هر سال، وقتی تولدتان را جشن می گیرید، هم زمان کلاژن های پوست تان شروع به تحلیل رفتن می کنند و نشانه های بارز پیری کم کم آشکار می شوند. پیدا شدن چین و چروک های روی پوست نشانه خوبی هستند تا بدانید زمان استفاده از دارچین فرا رسیده و شما باید با کمک این ماده جادویی تا حد ممکن از ایجاد بیشتر این خطوط جلوگیری کنید.

این ماده طبیعی می تواند به طرز چشمگیری میزان کلاژن های پوست تان را افزایش دهد و مانع از پیری زودرس پوست شوند. علاوه بر همه این ها دارچین باعث تحریک خون در رگ ها شده و جریان خون در صورت را افزایش پیدا می کند.

مواد لازم جهت تهیه ماسک دارچین و روغن زیتون:

دو تا سه قطره روغن دارچین دو قاشق غذاخوری روغن زیتون

طرز تهیه ماسک دارچین و روغن زیتون:

روغن دارچین را به روغن زیتون یا وازلین اضافه کنید و خوب هم بزنید تا مواد به خوبی با هم ترکیب شوند. مخلوط را به تمامی سطح صورت تان بمالید و مراقب باشید تا با چشم هایتان تماس نداشته باشد. ده دقیقه بعد صورت خود را بشویید. برای اثر بخشی بیشتر به طور منظم از این ماسک استفاده کنید.

2. ماسک دارچین و عسل سفید کننده پوست صورت

برای روشن کردن پوست می توانید از پودر دارچین استفاده کنید. اگر تنها مقدار کمی عسل هم به دارچین اضافه کنید تاثیری شگفت انگیز در درخشنده کردن پوست تان خواهد داشت.

مواد لازم جهت تهیه ماسک دارچین و عسل:

یک سر انگشت پودر دارچین نصف قاشق عسل

طرز تهیه ماسک دارچین و عسل:

پودر دارچین را با عسل مخلوط کنید. این ماسک را به تمام پوست صورت و گردن خود بمالید و مراقب باشید تا با چشم هایتان تماس نداشته باشد. بعد از ده دقیقه ماسک را با آب ولرم بشویید.

سعی کنید از این ماسک دو بار در هفته استفاده کنید. (یک نوبت صبح زود و نوبت دیگر شب ها قبل از خواب) به خاطر داشته باشید اثربخشی این ماسک لازمه زمان و استفاده مداوم است.

3. ماسک دارچین برای رفع آکنه

می توانید با کمک این ادویه خوش عطر آکنه و جوش های روی پوست را درمان کنید. برای پوست های مبتلا به جوش از ماسک پودر دارچین استفاده کنید.

مواد لازم جهت تهیه ماسک دارچین و عسل برای رفع آکنه:

سه قاشق غذاخوری عسل یک قاشق غذاخوری پودر دارچین

طرز تهیه ماسک دارچین و عسل برای رفع آکنه:

در یک کاسه کوچک، عسل و پودر دارچین بریزید. خوب هم بزنید و بعد روی قسمت های مورد نظر بگذارید. بعد از ۲۰ دقیقه ماسک را با آب گرم بشویید. (در صورت امکان برای اثربخشی بیشتر بگذارید ماسک یک شب روی صورت تان بماند و صبح آن را بشویید.) برای نتیجه گیری دلخواه، هفته ای یک بار از این ماسک استفاده کنید.

4. ماسک دارچین، موز و ماست برای خوش رنگ کردن چهره

چه هدفتان از بین بردن سلول های مرده پوست باشد و یا نرم، سالم و انعطاف پذیر کردن آن، دارچین مشکل گشای بسیاری از مشکلات پوستی است.

مواد لازم جهت تهیه ماسک دارچین، موز و ماست:

یک عدد موز رسیده دو قاشق غذاخوری ماست یک قاشق چای خوری لیموی تازه

طرز تهیه ماسک دارچین، موز و ماست:

یک موز کاملا رسیده را له کنید و بعد ماست به آن اضافه کنید. یک سر انگشت پودر دارچین بریزید و بعد یک قاشق چای خوری لیموی تازه هم به سایر مواد اضافه کنید. ماسک را به پوست صورت و گردن تان بمالید. بعد از اینکه کاملا خشک شد از روی صورت تان پاک کنید.

5. ماسک دارچین و کدو تنبل برای داشتن پوستی شفاف

مواد لازم جهت تهیه ماسک دارچین و کدو تنبل:

3-4 تکه کدو تنبل آب پز شده یک قاشق غذاخوری عسل یک قاشق غذاخوری شیر 1/2 قاشق غذاخوری پودر دارچین

طرز تهیه ماسک دارچین و کدو تنبل:

کدو تنبل و عسل و شیر و پودر دارچین را مخلوط کنید تا خمیری مرطوب تهیه شود آن را روی تمام صورت خود بمالید اجازه دهید 15 تا 25 دقیقه بماند بعد با آب سرد بشویید. این کار را هر روز انجام دهید تا نتایج مورد نظر را بدست آورید.

6. ماسک پودر دارچین و آب پاپایا برای درخشان شدن پوست

استفاده از پودر دارچین با آب پاپایا می تواند به بهتر شدن پوست سالم و درخشانی اش کمک کند. پاپایا را بخورید و آبش را بگیرید.

مواد لازم جهت تهیه ماسک دارچین و آب پاپایا:

دو قاشق پودر دارچین کمی آب پاپایا

طرز تهیه ماسک دارچین و آب پاپایا:

پودر دارچین را با آب پاپایا مخلوط کنید تا خمیر خوبی تهیه شود. این مخلوط را روی صورت بمالید سپس با آب سرد بشویید.این ماسک دارچین صورت برای پوست مبتلا به آکنه بسیار مفید است.

7. ماسک پودر دارچین و گلاب برای رفع آکنه

مخلوط این مواد با هم برای پوست مبتلا به آکنه مفید است. این نه تنها به بهبود آکنه کمک می کند، بلکه پوست را نیز آرام می کند.

مواد لازم جهت تهیه ماسک دارچین و گلاب:

دو قاشق پودر دارچین یک لیوان گلاب یک قاشق آرد نخودچی

طرز تهیه ماسک دارچین و گلاب: