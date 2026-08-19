چرا بعضی خودروها دستگیره عقب مخفی دارند؟
دستگیره درهای عقب بعضی خودروها انگار یکشبه ناپدید شدهاند؛ اما این ترفند طراحی چیزی فراتر از یک بازی بصری است.
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که با دیدن نمای جانبی برخی خودروهای چهاردر، در نگاه اول اثری از دستگیره درهای عقب پیدا نکنید. این دستگیرهها غیب نشدهاند، بلکه طراحان خودرو آنها را به زیبایی در فریم پنجرهها یا ستون C پنهان کردهاند تا ظاهری یکدستتر و اسپرتتر به خودرو ببخشند.
فلسفه اصلی پشت این ایده، ایجاد خطوط بدنه روانتر و القای حس یک خودروی دو در و کوپه است، آن هم بدون آنکه راحتی ورود و خروج سرنشینان عقب فدا شود. اگرچه این حرکت در برخی موارد به بهبودهای جزئی آیرودینامیکی نیز کمک میکند، اما هدف اول و آخر طراحان، خلق نمای جانبی جذابتر و تمیزتر است.
آلفارومئو ۱۵۶؛ بنیانگذار دستگیره مخفی
بدون شک خودرویی که این خط فکری را در صنعت خودروسازی تثبیت کرد، آلفارومئو ۱۵۶ مدل ۱۹۹۷ بود. تیم طراحی آلفارومئو به سرپرستی والتر دسیلوا، دستگیره درهای عقب را به طور هوشمندانهای درون قاب سیاه پنجره و چسبیده به ستون C جانمایی کرد. نتیجه این کار یک خطای دید فوقالعاده بود؛ خودرو یک سدان چهاردر کاملا کاربردی و خانوادگی بود، اما در نگاه اول یک خودروی دودر اسپرت و کوپه به نظر میرسید. این ترفند ساده اما هوشمندانه نشان داد که میتوان بدون تغییر در زیرساخت فنی، چهره خودروهای روزمره را کاملا دگرگون ساخت.
چرا طراحان دستگیرههای عقب را پنهان میکنند؟
یک دستگیره برجسته روی درِ عقب، فورا به چشم بیننده یادآوری میکند که با یک خودروی چهاردر معمولی روبهرو است. وقتی دستگیره به ستون C منتقل میشود، امتداد خطوط بدنه و سقف بدون هیچ مانعی جریان پیدا میکند. امروزه این ترفند را روی طیف وسیعی از خودروها، از هاچبکها گرفته تا کراساوورها و سدانهای مدرن نظیر هوندا HR-V، کیا K۴، تویوتا پریوس و تویوتا C-HR میبینیم.
تاثیر آیرودینامیک؛ واقعی اما فرعی
جدا از مسائل زیباییشناختی، هموارتر کردن سطح بدنه به عبور روانتر جریان هوا نیز کمک میکند. دستگیرههای سنتی کمی از بدنه بیرون میزنند و در سرعتهای بالا آشفتگیهای کوچک هوایی ایجاد میکنند. اگرچه حذف این برجستگیها به تنهایی تاثیر شگرفی روی مصرف سوخت ندارد، اما به عنوان بخشی از پازل بزرگ آیرودینامیک خودرو، به عبور بیصداتر و کممقاومتتر هوا کمک میکند. با این حال، در اکثر خودروها جنبههای آیرودینامیکی در اولویت دوم قرار دارند و جنبههای بصری علت اصلی این نوع جانمایی هستند.
دلایل پایداری این ترفند در صنعت خودروسازی
خودروسازان همچنان علاقه زیادی به استفاده از این سبک طراحی دارند، زیرا مزایای متعددی برای آنها به همراه میآورد:
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نمای شبهکوپه: فرم چهاردر خودرو را خلوتتر و جسورانهتر نشان میدهد.
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برجستهسازی خطوط بدنه: با حذف دستگیرهها، برجستگیها و قوسهای روی بدنه بهتر به چشم میآیند.
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حفظ دسترسی آسان: سرنشینان عقب همان درهای استاندارد را در اختیار دارند.
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جریان هوای یکدستتر: به کاهش نویز باد و بهبود جزئی آیرودینامیک کمک میکند.
نظر علاقهمندان خودرو درباره دستگیرههای مخفی
در میان عاشقان خودرو درباره این سبک طراحی نظرات متفاوتی وجود دارد. گروهی از مالکان، نمای جانبی خلوت و اسپرت خودروهایشان را بسیار میپسندند و آن را امتیازی ویژه در طراحی میدانند. در مقابل، برخی دیگر دستگیرههای معمولی را به دلیل استفاده سادهتر و ارگونومی واضحتر ترجیح میدهند. با این وجود، همگی متفقالقول هستند که این ترفند هوشمندانه موفق شده است بدون لطمه زدن به جنبههای کاربردی خودرو، ظاهر آن را متمایز و جذابتر کند.