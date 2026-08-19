بهترین لباس برای خنک ماندن در موج گرما
جهان همچنان با موجهای گرمای شدید دست و پنجه نرم میکند که در نتیجه تغییرات اقلیمی به طور فزایندهای در حال افزایش هستند و لباسی که میپوشیم یک جزء حیاتی در چگونگی خنک ماندن ماست.
وقتی صحبت از رنگ لباس میشود، اکثر مردم در تابستان لباس سفید میپوشند - زیرا رنگ سفید اشعه خورشید را منعکس میکند، نه اینکه مانند مشکی نور را جذب کند. با این حال، وقتی موضوع ضخامت و تناسب لباس مطرح است، موضوع کمی پیچیدهتر میشود، زیرا گرما فقط از خورشید نمیآید - بلکه از بدن ما نیز میآید. وقتی آن گرما از بدن ما به لباس سفید برخورد میکند، به سمت ما منعکس میشود.
بنابراین، تناسب لباس در واقع از رنگ آن مهمتر است. با این حال، اگر قرار است لباسهای تنگ بپوشید، به رنگ سفید پایبند باشید. پارچههای بافتدار - مانند پارچه راهراه کتانی یا پارچه پیکه که اغلب در پولوشرتهای ورزشی استفاده میشوند- نیز به بلند کردن لباس از روی پوست شما کمک میکنند، و نمیگذارند لباس تنگ و چسبان بماند.
وقتی صحبت از اندازه بودن لباس میشود، پارچههای تاروپودی سبک مانند پنبه و ابریشم معمولاً در آویزان شدن شل بهتر از پارچههای بافتنی یا تریکو هستند. این امر به ویژه در هوای مرطوب اهمیت دارد - در گرمای خشک، باد دادن لباس به تنهایی ممکن است کافی باشد، زیرا عرق از بدن شما جذب شده و در گرما تبخیر میشود. وقتی هوا مرطوب و گرم است، هوای اطراف شما از قبل با بخار آب اشباع شده است، به این معنی که عرقی که لباسهایتان جذب کردهاند، جایی برای رفتن ندارند.
در مورد لباس، بهتر است از مادهای استفاده کنید که اجازه عبور بخار آب را بدهد تا مانع تبخیر عرق نشود. برخی از پارچههای جدیدتر ورزشی این کار را انجام میدهند. پنبه در این مورد خیلی خوب عمل نمیکند.
همه پارچهها تا حدی اشعه مادون قرمز ساطع شده از بدن را به دام میاندازند، که به گرم نگه داشتن ما در هوای سرد کمک میکند - اما در یک روز گرم ایدهآل نیست و بنابراین پوشیدن لباسهای قابل تنفس مهم است. پنبه، کتان، نایلون و پلیاستر بدون پوشش، همگی تا حدی به عنوان پارچههای قابل تنفس طبقهبندی میشوند - به این معنی که اجازه میدهند عرق و گرما از طریق پارچه خارج شود. با این حال، آنها با پارچههای جاذب که به طور فعال آب را از بدن شما میکشند، متفاوت هستند.
پنبه و پلیاستر اکثر اشعه مادون قرمز برخورد کرده به آنها را جذب و منعکس میکنند - تقریباً ۹۹ درصد- اما این مواد همچنین ۳۰ تا ۴۰ درصد از نور مرئی را از خود عبور میدهند. ترکیب این دو ویژگی میتواند باعث شود بدن سریعتر از حالت عادی گرم شود. این پدیده به این علت اتفاق میافتد زیرا نور مرئی ورودی میتواند گرمایی تولید کند که سپس نمیتواند به عنوان اشعه مادون قرمز تولید شده توسط بدن خارج شود.
اما مکانیسم خنککننده دیگر بدن - تعریق - نیز نقش دارد. پنبه رطوبت را جذب میکند اما به سرعت خشک نمیشود، بنابراین اگر زیاد عرق میکنید، لباسهایتان خیس میماند و باعث میشود احساس راحتی کمتری داشته باشید. کتان به دلیل الیاف بزرگش قابلیت تنفس عالی دارد، بنابراین در هوای گرم پرطرفدار است، اما مانند پنبه به کندی خشک میشود. پشم مرینوس به دلیل قابلیت تنفس و جذب رطوبت بدون حفظ بو، انتخاب محبوبی برای علاقهمندان به فضای باز بوده است.
نایلون و پلیاستر در بیشتر لباسهای ورزشی استفاده میشوند زیرا رطوبت را جذب کرده و به سرعت خشک میشوند - اما بو را حفظ میکنند. تحقیقات همچنین نشان داده است که نایلون جذب رطوبت بالاتری دارد و قابلیت جذب رطوبت بهتری نسبت به پلیاستر دارد، اما کندتر خشک میشود. با این حال، الیاف مصنوعی مانند نایلون و پلیاستر میتوانند هنگام خیس شدن ناراحتکننده باشند، در مقابل لباسهای ساخته شده از پارچه بامبو را بپوشید که رسانای کم گرما است و راحتی را به خطر نمیاندازد.