با این خوراکیها رودهتان را شارژ کنید
روده انسان حاوی باکتریهای مختلفی است که بسیاری از آنها برای دستگاه گوارش مفید هستند. دستهای از این باکتریها به نام پروبیوتیک معروفاند و هرچه تعداد آنها بیشتر باشد، روده و گوارش در وضعیت بهتری قرار میگیرند. با مصرف یکسری از خوراکیها میتوانید مقدار زیادی پروبیوتیک وارد رودهتان کنید.
مصرف مرتب مواد خوراکی زیر موجب بهبود مقدار باکتریهای مفید روده و سلامت دستگاه گوارشتان میشود:
۱. ماست
ماست یکی از بهترین منابع حاوی پروبیوتیک است. پروبیوتیکها تحمل لاکتوز را آسان و مشکلات گوارشی از جمله نفخ و اسهال را برطرف میکنند.
۲. پنیر نرم
پروبیوتیکها معمولا در مسیر معده و روده از بین میروند. اما برخی از گونههای این نوع باکتریها در پنیرهای نرمی مانند «گودا» که از شیر گاو درست میشود آنقدر مقاوماند که در بدن باقی مانده و از بین نمیروند.
۳. کفیر
کفیر، نوشیدنی تخمیری حاصل از شیر و دانههای کفیر است و عطر و طعم خوبی دارد. این نوشیدنی سرشار از پروبیوتیک است و برای حرکت روده، سهولت در هضم، تقویت ایمنی بدن، کاهش شدت اسهال، اختلال خواب و افسردگی موثر است.
۴. نان خمیر ترش
نان خمیر ترش با تخمیر طولانیمدتِ خمیر تهیه میشود. این نان در مقایسه با نانهای درستشده با استفاده از مخمرهای کشتدادهشده، معمولا طعم ترش ملایمی دارد. این نوع نان سرشار از پروبیوتیک است و به هضم غذا کمک میکند.
۵. شیر حاوی پروبیوتیک
آسانترین روش افزودن پروبیوتیک به رژیم غذایی، مصرف شیر پروبیوتیکدار است. البته آب دوغی که پس از گرفتن کره از شیر یا خامه بهدست میآید هم گزینه مناسبی است. آب دوغ، سرشار از پروبیوتیک است.
۶. تمپه
تمپه یکی از فرآوردههای سنتی سویاست که با تخمیر کنترلشده این لوبیا بهدست میآید. سویا نهتنها سرشار از پروبیوتیکهای طبیعی است و باکتریهای مفید روده را افزایش میدهد، بلکه برخی از باکتریهای مضر را از بین میبرد.
۷. مکملهای پروبیوتیک
بهغیر از خوراکیهای حاوی پروبیوتیک، مکملهایی در داروخانه وجود دارد که نیاز فرد به پروبیوتیک را تامین میکند. البته اگر سیستم ایمنی ضعیفی دارید یا بیمار هستید، پیش از مصرف پروبیوتیک، با پزشک مشورت کنید.