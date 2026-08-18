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درگیری ترامپ با خبرنگار CNN+ فیلم

درگیری ترامپ با خبرنگار CNN+ فیلم
کد خبر : 1827370
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حملات ترامپ به خبرنگاران زن، این بار درگیری او با خبرنگار سی‌ان‌ان به حملهٔ شخصی کاخ سفید و فرزندان این خبرنگار کشیده شد.

ماجرا از آنجا شروع شد که هولمز خواستار پاسخ ترامپ به انتقادات سناتور دموکرات شد و پرسید «جان اوساف گفته که شما ترجیح می‌دهید با دستیار خود، ناتالی هارپ، سفر کنید و سالن رقص بسازید تا اینکه به وظایف ریاست‌جمهوری خود عمل کنید».ترامپ به‌جای پاسخ به سؤال هولمز، به این سناتور آمریکایی حمله کرد و بعد حساب «واکنش سریع» کاخ سفید وارد این درگیری شد و با انتشار ویدئویی کوتاه از این مشاجره، هولمز را «مایهٔ ننگ و شرمساری برای حرفه‌ای که ادعا می‌کند در آن فعالیت دارد» توصیف کرد. 

 

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