درگیری ترامپ با خبرنگار CNN+ فیلم

ماجرا از آنجا شروع شد که هولمز خواستار پاسخ ترامپ به انتقادات سناتور دموکرات شد و پرسید «جان اوساف گفته که شما ترجیح می‌دهید با دستیار خود، ناتالی هارپ، سفر کنید و سالن رقص بسازید تا اینکه به وظایف ریاست‌جمهوری خود عمل کنید».ترامپ به‌جای پاسخ به سؤال هولمز، به این سناتور آمریکایی حمله کرد و بعد حساب «واکنش سریع» کاخ سفید وارد این درگیری شد و با انتشار ویدئویی کوتاه از این مشاجره، هولمز را «مایهٔ ننگ و شرمساری برای حرفه‌ای که ادعا می‌کند در آن فعالیت دارد» توصیف کرد.