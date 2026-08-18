این نتایج بر اساس یک مطالعه جدید که توسط کنسرسیوم مراقبت‌های بهداشتی «کایزر پرماننته» (Kaiser Permanente) انجام گرفته و در مجله «جاما نتورک اوپن» (JAMA Network Open) منتشر شده به دست آمده است.

محققان این مطالعه اعلام کردند که این تحقیق را با اجرای یک برنامه به منظور پاسخ به این پرسش که آیا نشستن کمتر می‌تواند فشار خون را در افراد مسن کاهش دهد یا خیر؟ پیش بردند. در این تحقیق ۲۸۳ عضو «کایزر پرماننته» که بین ۶۰ تا ۸۹ ساتل سن داشتند و دارای شاخص توده بدنی بین ۳۰ تا ۵۰بوند، مشارکت کردند.

شرکت کنندگان در این تحقیق به منظور دستیابی به نتایجی دقیق‌تر تحت ۱۰ جلسه مربیگری (کوچینگ) سلامت در طول شش ماه قرار گرفتند، یک میز ایستاده برای کار به آنها اختصاص داده شد و به یک ردیاب فعالیت مجهز شدند. جلسات کوچینگ روی تعیین اهدافی برای کاهش زمان نشستن متمرکز بود. شرکت کنندگان بیشتر این جلسات را از راه دور تکمیل کردند. گروه دومی از شرکت کنندگان نیز آموزش‌های بهداشتی دریافت کردند. با این حال، اهداف آنها بر سلامت عمومی غیر مرتبط با ایستادن یا افزایش فعالیت متمرکز بود.

نتایج عجیب

محققان گزارش دادند که شرکت کنندگانی که در جلساتی حضور یافته بودند که روی زمان نشستن متمرکز بود، سطح عدم تحرک خود را تا حدود ۳۰ دقیقه در روز کاهش دادند. در پایان این تحقیق مشخص شد که فشار خون این شرکت کنندگان تقریبا ۳.۵ میلی متر جیوه کاهش یافته بود.

به گفته نویسندگان مطالعه، کاهش زمان نشستن می‌تواند سلامت کلی را بهبود بخشد. افراد مسن معمولا بین ۶۵ تا ۸۰درصد مواقعی که بیدار هستند را نشسته سپری می‌کنند و نشستن با خطرات سلامتی مانند بیماری قلبی و دیابت همراه است.

دکتر کریستوفر تانایان، متخصص قلب و پیشگیری از عوارض قلبی که به طور ویژه در حوزه پزشکی ورزشی قعالیت می‌کند و در این تحقیق حضور نداشت، گفت: من قطعا کاهش زمان نشستن برای بهبود جریان خون از منظر قلبی و عروقی را توصیه می‌کنم. این کار همچنین برای کاهش مشکلات اسکلتی و عضلانی عالی است. نحوه توضیح محققان درباره اینکه که چگونه کمتر نشستن فشار خون را از نظر فیزیولوژیکی کاهش می‌دهد، جالب است.

کفایت نمی‌کند، اما بد هم نیست

دکتر هوارد واینتراب، مدیر مرکز پیشگیری از بیماری‌های قلبی عروقی در «NYU Langone Heart» در نیویورک که او نیز در این مطالعه شرکت نداشت، گفت: این مطالعه کاملا جدید نیست. کاهش فشار خون به میزان ۳.۵ میلی‌متر جیوه زیاد نیست، اما یک شروع است و ممکن است به سلامت کمک کند. من دوست دشتم این تحقیق شامل افراد مبتلا به دیابت یا بیماری‌های قلبی و عروقی نیز بود که محققان آنها را در این مطالعه مشارکت نداده‌اند.

واینتراب افزود: داده‌ها نشان می‌دهد که افزایش متوسط فعالیت بدنی منجر به کاهش متوسط فشار خون می‌شود. فکر کنم برای رسیدن به این هدف یک پیاده‌روی کوتاه مدت مناسب باشد. با این حال، افراد این گروه (مشارکت کنندگان در این تحقیق) بسیار اضافه وزن دارند و شروع با چند دقیقه فعالیت در حالت ایستاده ممکن است شروع خوبی باشد. اما، تمرکز بر کاهش وزن در کنار فعالیت بدنی، احتمالا به نتایج بسیار بهتری منجر خواهد شد. به طور کلی، نتایج این مطالعه با آنچه قبلا در این باره می‌دانستیم مطابقت دارد. بلند شدن از خواب فوایدی برای سلامتی دارد، حتی موارد کوچکی از فعالیت نیز می‌تواند موءثر باشد. پیام ما این است که فعالیت بیشتر برای سلامتی مفید است.

دستاورد بزرگی است

البته همه این نظر را قبول ندارند که کاهش فشار خون به میزان ۳.۵ میلی متر جیوه ناچیز است.

دکتر جنیفر وانگ، متخصص قلب در موسسه قلب و عروق «مموریال کر» در مرکز پزشکی «اورنج کاست» در کالیفرنیا، این میزان کاهش فشار خون را یک دستاورد بزرگ می‌داند.

وونگ که در این مطالعه شرکت نداشت، گفت: نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که مقدار کمی از فعالیت نیزکمک کننده است. اگر هدف خیلی بالا باشد، مثلا ۱۵۰ دقیقه پیاده‌روی در هفته، مردم انگیزه‌ای برای ادامه دادن پیدا نمی‌کنند. بنابراین، توصیه می‌کنم از کار‌های کوچک شروع کنید و به مردم بفهمانید که تحقیقاتی مانند این، این ایده را تأیید می‌کند که آنها نیازی به بالا رفتن از کوه ندارند. توصیه نسبتا ساده «ایستادن» می‌تواند سلامت آنها را بهبود ببخشد.

منبع آفتاب نیوز

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