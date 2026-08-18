کولفی (kulfi ) یکی از محبوب‌ترین دسرهای سنتی هندوستان است که از ترکیب شیر با خامه، شیر عسلی، انواع مغزها و طعم دهنده‌های مختلف تهیه می‌شود. کلوفی شباهت زیادی به بستنی دارد و تفاوت آن در نحوه درست کردنش است. کلوفی نیازی به هم زدن مداوم ندارد و دارای بافتی متراکم، خامه‌ای و بسیار لطیف است.

کولفی در طعم‌های متنوعی مانند زعفرانی، پسته‌ای، انبه، توت فرنگی، بلوبری، شکلاتی، وانیلی، هل‌دار، نارگیلی و... تهیه می‌شود. اگر برای روزهای گرم تابستان به دنبال یک دسر خنک، خوشمزه و متفاوت هستید، کلوفی پیشنهاد ما به شما است، پس در ادامه این مطلب با طرز تهیه ۶ مدل کلوفی خوشمزه همراه ما باشید.

کلوفی توت فرنگی

مواد لازم

پوره توت فرنگی: ۱ پیمانه

شیر پر چرب: ۱ لیتر

شیر عسلی: نصف یک قوطی

پودر شیر: نصف پیمانه

شکر: نصف پیمانه

خامه تازه: نصف پیمانه

پودر هل: نصف قاشق چای‌خوری

پسته خرد شده: ۲ قاشق غذاخوری

طرز تهیه

شیر را داخل یک قابلمه مناسب بریزید و روی حرارت اجاق گاز بگذارید تا کم کم گرم شود و به دمای ۷۰ درجه برسد. حالا شیر عسلی، پوندر شیر، خامه و پودر هل را اضافه و خوب هم بزنید تا مخلوط و یکدست شود. در مرحله بعد شکر را اضافه کنید و هم بزنید تا شکر آب شود. اجاق گاز را خاموش و صبر کنید تا شیر کاملا سرد شود. حالا توت فرنگی پوره شده و پسته خرد شده را اضافه کنید. مخلوط آماده را داخل قالب‌های مخصوص بستنی بریزید و به مدت ۶ تا ۸ ساعت داخل فریزر بگذارید تا ببندد.

کلوفی بلوبری

مواد لازم

شیر پر چرب: ۱ لیتر

شیر عسلی: نصف قوطی

پودر شیر: نصف پیمانه

شکر: نصف پیمانه

پودر هل: نصف قاشق چای‌خوری

بلوبری تازه یا یخ زده: سه چهارم پیمانه

پسته خرد شده: ۲ قاشق غذاخوری

طرز تهیه

شیر را داخل یک قابلمه مناسب بریزید و روی حرارت اجاق گاز بگذارید تا کم کم گرم شود و به دمای ۷۵ درجه برسد. حالا شیر عسلی، خامه و پودر هل را اضافه و خوب هم بزنید تا مخلوط و یکدست شود. در مرحله بعد شکر را اضافه کنید و خوب هم بزنید تا حل شود، سپس اجاق گاز را خاموش کنید. صبر کنید تا شیر کاملا سرد شود. حالا بلوبری و پسته خرد شده را اضافه کنید. مخلوط آماده را داخل قالب‌های مخصوص بستنی بریزید و به مدت ۶ تا ۸ ساعت داخل فریزر بگذارید تا ببندد.

کلوفی طالبی

مواد لازم

شیر پر چرب: ۱ لیتر

شیر عسلی: نصف قوطی

پودر شیر: نصف پیمانه

شکر: نصف پیمانه

پودر هل: نصف قاشق چای‌خوری

پوره طالبی: ۱ پیمانه

پسته خرد شده: ۲ قاشق غذاخوری

بادام خرد شده: ۲ قاشق غذاخوری

طرز تهیه

شیر را داخل یک قابلمه مناسب بریزید و روی حرارت اجاق گاز بگذارید تا کم کم گرم شود و به دمای ۷۵ درجه برسد، سپس شیر عسلی، خامه و پودر هل را اضافه و خوب هم بزنید تا مخلوط و یکدست شود. در مرحله بعد شکر را اضافه کنید و مخلوط کنید تا شکر حل شود، سپس اجاق گاز را خاموش کنید. صبر کنید تا شیر کاملا سرد شود. حالا پوره طالبی، بادام و پسته خرد شده را اضافه کنید. مخلوط آماده را داخل قالب‌های مخصوص بستنی بریزید و به مدت ۶ تا ۸ ساعت داخل فریزر بگذارید تا ببندد.

کولفی انبه

مواد لازم

شیر پر چرب: ۱ لیتر

شیر عسلی: نصف قوطی

پودر شیر: نصف پیمانه

شکر: نصف پیمانه

پودر هل: نصف قاشق چای‌خوری

پوره انبه: ۱ پیمانه

پسته خرد شده: ۲ قاشق غذاخوری

بادام خرد شده: ۲ قاشق غذاخوری

طرز تهیه

شیر را داخل یک قابلمه مناسب بریزید و روی حرارت اجاق گاز بگذارید تا کم کم گرم شود و به دمای ۷۵ درجه برسد، سپس شیر عسلی، خامه و پودر هل را اضافه و خوب هم بزنید تا مخلوط و یکدست شود. در مرحله بعد شکر را اضافه و مخلوط کنید تا شکر حل شود، سپس اجاق گاز را خاموش کنید. صبر کنید تا شیر کاملا سرد شود. حالا پوره انبه، بادام و پسته خرد شده را اضافه کنید و خوب هم بزنید تا یکدست شود. مخلوط آماده را داخل قالب‌های مخصوص بستنی بریزید و به مدت ۶ تا ۸ ساعت داخل فریزر بگذارید تا ببندد.

کلوفی شکلاتی

مواد لازم

شیر پر چرب: ۱ لیتر

شیر عسلی: نصف قوطی

پودر شیر: نصف پیمانه

شکر: نصف پیمانه

پودر هل: نصف قاشق چای‌خوری

پودر کاکائو: یک چهارم پیمانه

پسته خرد شده: ۲ قاشق غذاخوری

بادام خرد شده: ۲ قاشق غذاخوری

طرز تهیه

شیر را داخل یک قابلمه مناسب بریزید و روی حرارت اجاق گاز بگذارید تا کم کم گرم شود و جوش بیاید. بعد از اینکه شیر حدود ۲۰ دقیقه جوشید، پودر شیر، پودر کاکائو و شکر را اضافه کنید و خوب هم بزنید تا یکدست شود. حالا شیر عسلی، خامه و پودر هل را اضافه و خوب هم بزنید. اجاق گاز را خاموش و ترکیب پسته و بادام خرد شده را اضافه کنید. بعد از اینکه مخلوط خنک شد، آن را داخل قالب‌های مخصوص بستنی بریزید و به مدت ۶ تا ۸ ساعت داخل فریزر بگذارید تا ببندد.

کولفی مالایی

مواد لازم

شیر پر چرب: ۱ لیتر

شیر عسلی: نصف قوطی

پودر شیر: نصف پیمانه

شکر: نصف پیمانه

پودر هل: نصف قاشق چای‌خوری

زعفران خشک و سابییده: یک چهارم قاشق چای‌خوری

پسته خرد شده: ۲ قاشق غذاخوری

بادام خرد شده: ۲ قاشق غذاخوری

طرز تهیه

شیر را داخل یک قابلمه مناسب بریزید و روی حرارت اجاق گاز بگذارید تا کم کم گرم شود و جوش بیاید. بعد از اینکه شیر حدود ۲۰ دقیقه جوشید، پودر شیر، شکر، شیر عسلی، خامه، پودر هل و زعفران را اضافه کنید و خوب هم بزنید تا یکدست شود. اجاق گاز را خاموش و ترکیب پسته و بادام خرد شده را اضافه کنید. بعد از اینکه مخلوط خنک شد، آن را داخل قالب‌های مخصوص بستنی بریزید و به مدت ۶ تا ۸ ساعت داخل فریزر بگذارید تا ببندد.

منبع فرارو

انتهای پیام/