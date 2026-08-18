تاثیر عجیب ساعت شام خوردن در کنترل قند خون
این باور همیشه وجود داشته که برای کنترل و تنظیم قند خون، افرادی که در معرض خطر دیابت قرار دارند باید رژیم غذایی مخصوصی را رعایت کنند و تحرک داشته باشند، اما امروزه واقعیت دیگری به این باور اضافه شده و آن اهمیت زمان صرف شام است.
نتایج مطالعات نشان میدهند که ساعتی که برای صرف شام در نظر میگیرید، میتواند تأثیر واقعی بر سلامت، بهویژه بر تنظیم قند خون، داشته باشد؛ به نظر میرسد این موضوع صرفنظر از نوع غذایی که میخورید، تاثیر خود را داشته باشد.
در گزارشی در سایت «وری ول هلت» به این موضوع پرداخته شده و در بخشی از این گزارش به این مساله خیلی مهم اشاره شده که حساسیت به انسولین در طول روز تغییر میکند تا با ریتم شبانهروزی بدن هماهنگ شود.
به عبارت دیگر، زمان صرف وعدههای غذایی ممکن است به اندازه یا حتی بیشتر از محتوای وعده غذایی اهمیت داشته باشد اگرچه اعتدال همچنان توصیه میشود. خوردن خلاف این ریتمهای بیولوژیکی ممکن است به مرور زمان منجر به اختلال در کنترل گلوکز شود.
افرادی که اختلال در کنترل گلوکز دارند، میتوانند با خطر بسیار بیشتری برای ابتلا به دیابت و بیماریهای قلبی عروقی مواجه شوند. درک چگونگی کاهش این خطر و درمان اختلال تحمل گلوکز ممکن است به جلوگیری از ابتلا به دیابت و کاهش خطر بیماریهای قلبی عروقی کمک کند.
بهترین زمان برای صرف شام
متخصصان میگویند هیچ زمان ایدهآل و واحدی برای شام وجود ندارد که برای همه مناسب باشد؛ با این حال، بسیاری از افراد ممکن است از انتخاب یک بازه زمانی ثابت که با برنامه روزمره و شرایط بدنیشان سازگار است، سود ببرند. صرف شام دو ساعت پیش از خواب یا بیشتر ممکن است به بهبود کنترل قند خون کمک کند.
اگرچه زمان واحد و بینقصی برای صرف شام وجود ندارد که برای همه مناسب باشد، اما یک مطالعه تصادفیسازی و کنترلشده نشان داده که خوردن شام در فاصله زمانی کمتر از دو ساعت پیش از خواب، توانایی بدن برای تنظیم قند خون پس از صرف غذا را مختل میکند.
نتایج این مطالعه حاکی از آن است که پرهیز از خوردن شام در ساعات نزدیک به خواب، با هماهنگسازی زمان دریافت غذا و ریتمهای طبیعی شبانهروزی (ساعت زیستی) بدن، میتواند به تنظیم سالمتر سطح گلوکز کمک کند. یک کارآزمایی تصادفی متقاطع روی بزرگسالان سالم، که شرکتکنندگان را با استفاده از پایش مداوم گلوکز پیگیری میکرد، نیز نشان داد که صرف شام زودتر در ساعت ۶ بعد از ظهر هم کنترل قند خون ۲۴ ساعته و هم متابولیسم چربی را در صبحانه صبح روز بعد بهبود میبخشد.