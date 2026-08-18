مردان هم به سرطان پستان مبتلا میشوند؟؛ علائمی که باید جدی بگیرید
سرطان پستان در مردان نادر است، اما غیرممکن نیست. توده یا ضخیمشدن بافت پستان، تغییر نوک پستان، تغییرات پوستی و ترشح میتواند از نشانههای هشداردهنده باشد و نیاز به بررسی پزشکی دارد.
سرطان پستان در مردان بسیار کمتر از زنان دیده میشود، اما این بیماری میتواند در مردان نیز رخ دهد. دلیل آن ساده است: مردان هم دارای بافت پستان هستند. اگرچه این بافت معمولاً مانند بافت پستان زنان رشد نمیکند، اما همچنان ممکن است دچار تغییراتی شود که در نهایت به سرطان منجر شوند.
سرطان پستان مردان کمتر از یک درصد تمام موارد سرطان پستان را تشکیل میدهد و به همین دلیل بسیاری از مردان حتی از امکان ابتلا به این بیماری آگاه نیستند.
دکتر «هال مور»، متخصص انکولوژی و هماتولوژی، میگوید نادر بودن سرطان پستان در مردان باعث میشود بسیاری از آنها علائم را جدی نگیرند و مراجعه به پزشک را به تأخیر بیندازند؛ موضوعی که میتواند روند تشخیص و درمان را دشوارتر کند.
علائمی که مردان نباید نادیده بگیرند
سرطان پستان در مردان اغلب در قسمت زیر یا اطراف نوک پستان ایجاد میشود.
به گفته این متخصص، شایعترین علامت، ایجاد توده یا ضخیمشدن بخشی از بافت پستان است. با این حال، بسیاری از مردان ممکن است این تغییرات را به کیست یا مشکلی بیاهمیت نسبت دهند.
علائم هشداردهنده احتمالی عبارتند از:
درد یا حساسیت در ناحیه پستان یا نوک پستان
تورم یا بزرگشدن بافت پستان
تغییرات پوستی مانند فرورفتگی، قرمزی یا پوستهپوسته شدن
تغییر شکل نوک پستان، از جمله فرورفتگی یا برگشت آن به داخل
ترشح از نوک پستان، بهویژه ترشحات شفاف یا خونی
البته وجود این علائم لزوماً به معنای ابتلا به سرطان نیست. بیشتر تودههای پستان در مردان خوشخیم هستند و دلایل دیگری نیز میتوانند باعث ایجاد آنها شوند؛ برای مثال، «ژنیکوماستی» یا بزرگشدن غیرسرطانی بافت پستان در مردان.
با این حال، تشخیص علت دقیق هر توده یا تغییر جدید در پستان بر عهده پزشک است.
این متخصص تأکید میکند: هر توده جدید یا تغییر غیرقابل توضیح در پستان یا قفسه سینه باید توسط پزشک بررسی شود، حتی اگر فرد تصور کند مشکل جدی نیست.
چه مردانی بیشتر در معرض خطر سرطان پستان هستند؟
برخی عوامل میتوانند خطر ابتلا به سرطان پستان در مردان را افزایش دهند.
سن: سرطان پستان بیشتر در مردان ۶۰ سال به بالا دیده میشود، اما امکان ابتلا در سنین پایینتر نیز وجود دارد.
سابقه خانوادگی: داشتن بستگان خونی مبتلا به سرطان پستان میتواند خطر ابتلا را افزایش دهد.
جهشهای ژنتیکی ارثی: تغییرات ژنتیکی در ژنهایی مانند BRCA میتواند خطر ابتلا به برخی سرطانها، از جمله سرطان پستان، را افزایش دهد.
اختلالات هورمونی و پرتودرمانی: برخی بیماریها یا شرایطی که سطح هورمونها را تغییر میدهند و همچنین سابقه پرتودرمانی در ناحیه قفسه سینه میتوانند خطر ابتلا را افزایش دهند.
با این حال، به گفته این متخصص، سرطان پستان ممکن است حتی در مردانی که هیچیک از عوامل خطر شناختهشده را ندارند نیز ایجاد شود؛ بنابراین توجه به علائم اهمیت زیادی دارد.
چه زمانی باید به پزشک مراجعه کرد؟
از آنجا که سرطان پستان اغلب به عنوان بیماری زنان شناخته میشود، برخی مردان ممکن است در صورت مشاهده علائم پستان یا قفسه سینه، از مطرح کردن آن با پزشک خودداری کنند. اما اگر علت این علائم سرطان باشد، به تأخیر انداختن مراجعه میتواند تشخیص و درمان را نیز به تأخیر بیندازد.
تشخیص زودهنگام سرطان پستان معمولاً امکان انتخاب گزینههای درمانی بیشتری را فراهم میکند.
سرطان پستان در مردان از نظر اصول کلی، مشابه زنان تشخیص داده و درمان میشود و نوع و مرحله سرطان، وضعیت سلامت عمومی فرد و شرایط او در انتخاب روش درمان نقش دارند.
روشهای درمانی ممکن است شامل موارد زیر باشند:
جراحی
پرتودرمانی
شیمیدرمانی
هورموندرمانی
درمانهای هدفمند و سایر روشهای درمانی
بنابراین اگر مردی با توده، درد، تغییرات پوستی، تغییر در نوک پستان، ترشح یا هر علامت غیرمعمول دیگری در ناحیه پستان و قفسه سینه مواجه شد، بهتر است برای بررسی علت آن به پزشک مراجعه کند.
سرطان پستان در مردان نادر است، اما نادر بودن به معنای غیرممکن بودن نیست. شناخت علائم و مراجعه بهموقع میتواند به تشخیص و درمان زودتر بیماری کمک کند.