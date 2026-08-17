کفپوش سه بعدی خودرو بهتر است یا معمولی ؟

کفپوش سه بعدی خودرو، به صورت قالبی کف خودرو قرار گرفته و از نفوذ کثیفی و مایعات جلوگیری می کند و مزیت آن این است که در کف خودرو لیز نمی خورد.

کفپوش سه بعدی خودرو از جمله لوازم مازاد خودرو است که وظیفه آن شکیل کردن خودرو، جلوگیری از آسیب رسیدن به پوشش کف خودرو و آسان کردن کار نظافت خودرو است. در واقع این کفپوش ها که انواع مختلفی دارند و در ادامه به معرفی آن ها خواهیم پرداخت، همچون فرش خانه عمل کرده و به غیر از زیباتر کردن کابین، موجب کثیف نشدن آن شده و شست و شوی آنها با خارج کردن آنها به راحتی صورت می گیرد.

به غیر از این، کار شما در جارو زدن کف کابین خودرو آسان می شود و بخش عمده ای از آشغال ها بر روی فرش جمع می شود. کفپوش ها در پایین ترین قسمت داخلی کابین خودرو قرار می گیرند و نقش موثری در زیبایی هرچه بیشتر اتاق خودرو ایفا می کنند. کفپوش سه بعدی خودرو نصبت به معمولی شیک تر و با کیفیت تر است.

انواع کفپوش های خودرو

کفپوش ها به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند:

کفپوش های یک تکه کفپوش های چند تکه

نصب کفپوش سه بعدی خودرو

برای نصب کفپوش های یک سره که اصولا از جنس های پلاستیکی ساخته می شوند، نیاز به باز کردن تمام صندلی ها و کنسول زیر آرنجی دارید. کفپوش بر روی موکت فابریک خودرو قرار می گیرد و دیگر نگران کثیف شدن موکت، از دست دادن پرز، خیس شدن و… نخواهید بود. البته چند سالی است که در برخی از خودروهای تولید داخل به صورت استاندارد از کفپوش پلاستیکی استفاده می شود و در این خودروها نیاز چندانی به کفپوش های یک سره وجود ندارد.

اما نوع دوم کفپوش ها، نمونه های چند تکه هستند که استفاده و کاربرد راحت تری داشته و مرسوم تر هستند. این نوع کفپوش ها برای یک خودروی 4 درب اصولا به صورت 3 تا 5 تکه به تولید می رسند. به این صورت که دو تکه کفپوش برای سرنشینان جلو و سرنشینان عقب هم سه یا یک تکه کفپوش دارند. این کفپوش ها در انواع تخت یا لبه دار به تولید می رسد که هر کدام کاربردی متفاوت دارند.

کفپوش سه بعدی خودرو

کفپوش سه بعدی خودرو در راستای پیشرفت تکنولوژی های ساخت و توانایی اسکن لیزری دقیق کف خودرو یکی از جدیدترین انواع کفپوش خودرو است که به طور کامل و قالبی کل کف خودرو را پوشش داده و از نفوذ خاک و مایعات و کثیفی های مختلف به کف خودرو جلوگیری می کند. شیارهای طراحی شده در کف کفپوش، باعث افزایش اصطکاک بین مایعات ریخته شده در کف و کفپوش شده و حرکت سیالات در هنگام رانندگی را به حداقل می رساند.

مایعات ریخته شده، با استفاده از این شیارها به قسمت انتهای مخزن سوق داده می شود و از کثیف شدن موکت جلوگیری میکند. این کفپوش ها با تکیه بر تکنولوژی ساخت سه بعدی ظاهری شیک و جذاب برای خودرو به همراه دارند و علاوه بر راحتی در شست و شو، کابین داخلی خودروی شما را منحصر بفرد نشان می دهند.

یکی دیگر از ویژگی های اساسی این کفپوش ها که عیب بزرگ کف پوش های سنتی را پوشش داده است، عدم سر خوردن این کفپوش در کف خودرو است و به علت قالبی بودن در کف خوردو هیچ گونه حرکتی نخواهد داشت. این کفپوش ها به دلیل استفاده از مواد مقاوم در ساخت در تابستان تغییر شکل نداده و در زمستان حالت شکنندگی نخواهد داشت.

پارامترهای مهم در انتخاب کفپوش مناسب

در انتخاب کفپوش پارامترهایی مانند جنس و نوع طراحی اهمیت زیادی دارد؛ چراکه دائما با پای سرنشینان خودرو در تماس بوده و ممکن است دچار فرسایش زودهنگام شود. جنس به کاررفته در کفپوش ها باید ساختاری پلاستیکی یا چرمی داشته باشد تا در کنار انعطاف بسیار بالا، از مقاومت زیادی در برابر ساییدگی و خوردگی برخوردار شود. کفپوش ها در اشکال و اندازه های مختلف 3 و 5 تکه تولید می شود که در قسمت جلویی خودرو و سه تکه ی آن در قسمت عقب قرار می گیرند. طرح های به کار رفته در کفپوش های سه بعدی خودرو حالتی به آن بخشیده اند که مانع از سرخوردن پای سرنشینان می شوند.

مشخصات یک کفپوش سه بعدی خوب

استحکام بالا و مقاوم در برابر شکستگی و تغییر فرم

مقاوم در برابر لغزش

استفاده از مواد اولیه باکیفیت

دارای قابلیت شستشو و نظافت

دارای لبه بلند برای جلوگیری از پخش شدن گرد و خاک

داشتن شیارهای هدایت مایعات

ظاهر زیبا

کف پوش های سه بعدی خودرو در حال حاضر با مزیت های بیشماری که نسبت به کفپوش های سنتی سابق دارند، انتخاب مناسب تری برای خودروهای شخصی می باشد. این کفپوش ها با ظاهری زیباتر و کارآیی بیشتر و محکم بودن در کف خودرو، لذت سواری را چند برابر خواهند کرد.