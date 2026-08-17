بازیافت لامپ های سوخته LED و تبدیل آن ها به چراغ قوه همراه

خلاصه مراحل ساخت چراغ قوه شارژی با لامپ سوخته:

۱. جداسازی و تخلیه لامپ سوخته: باز کردن حباب مات دیفیوزر و خارج کردن خازن و درایور سوخته از داخل سرپیچ فلزی لامپ.

۲. نصب کلید و ماژول شارژ: برش و ایجاد شیار روی بدنه پلاستیکی لامپ جهت جاسازی کلید قطع و وصل (ON/OFF) و ماژول شارژ باتری.

۳. سیم کشی و اتصال باتری: لحیم کاری اتصالات بین باتری لیتیومی (مثلاً ۱۸۶۵۰)، ماژول شارژ، کلید و چیپ LED کم مصرف.

۴. مونتاژ و بستن حباب: قرار دادن قطعات الکترونیکی درون بدنه لامپ و چسباندن مجدد حباب دیفیوزر برای پخش نور یکنواخت.

مرحله اول: باز کردن و آماده سازی بدنه لامپ

روش کار: حباب مات (دیفیوزر) بالای لامپ LED سوخته را به آرامی جدا کنید. مدار سوخته و قطعات داخلی را خارج کرده و داخل بدنه پلاستیکی لامپ را کاملاً پاکسازی و خالی کنید.

مرحله دوم: برش بدنه و جای گذاری کلید و ماژول شارژ

روش کار: با کاتر یا فرز انگشتی، دو شیار دقیق روی بدنه پلاستیکی لامپ ایجاد کنید؛ یکی برای جاگیری کلید راکری کوچک و دیگری برای درگاه شارژ ماژول TP4056. کلید و ماژول را با چسب حرارتی در جای خود محکم کنید.

مرحله سوم: سیم کشی و لحیم کاری مدار

روش کار: باتری لیتیومی را به ورودی های باتری ماژول شارژ (B+ و B-) لحیم کنید. خروجی مثبت ماژول را از طریق کلید به پایه مثبت چیپ LED و پایه منفی را مستقیم به پایه منفی چیپ LED متصل نمایید.

مرحله چهارم: مونتاژ نهایی و نصب دیفیوزر

روش کار: تمام قطعات، باتری و سیم ها را مرتب درون بدنه لامپ جا دهید. چیپ LED را در قسمت بالای بدنه قرار داده و در نهایت حباب مات پلاستیکی را روی آن بچسبانید تا نور چراغ کاملاً یکنواخت و بدون آزار چشم پخش شود.

این پروژه خلاقانه بازآفرینی (Upcycling)، یک راهکار بسیار ارزان، کاربردی و دوستدار محیط زیست است که قطعات اسقاطی الکترونیکی را به یک چراغ قوه اضطراری شارژی و همه کاره تبدیل می کند.