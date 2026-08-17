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قیمت دلار و یورو امروز دوشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز دوشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1826738
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قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز دوشنبه ۲۶ مرداد را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:دوشنبه ۲۶ مرداد

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,309,368

دلار (بازار آزاد)

1,866,800

یورو (صرافی بانک ملی)

1,533,937

یورو (بازار آزاد)

2,157,500

درهم امارات

508,630

پوند انگلیس

2,527,400

لیر ترکیه

39,000

فرانک سوئیس

2,294,100

یوان چین

277,900

ین ژاپن

 1,145,000

وون کره جنوبی

1,288

دلار کانادا

1,344,300

دلار استرالیا

1,321,500

دلار نیوزیلند

1,100,900

دلار سنگاپور

1,459,500

روپیه هند

19,000

روپیه پاکستان

6,692

دینار عراق

1,311

پوند سوریه

15,242

افغانی

27,220

کرون دانمارک

289,200

کرون سوئد

196,400

کرون نروژ

197,900

ریال عربستان

499,420

ریال قطر

499,800

ریال عمان

4,848,600

دینار کویت

6,046,200

دینار بحرین

4,952,500

رینگیت مالزی

457,300

بات تایلند

56,390

دلار هنگ کنگ

237,900

روبل روسیه

21,850

منات آذربایجان

1,100,100

درام ارمنستان

5,100

لاری گرجستان

708,600

سوم قرقیزستان

21,350

سامانی تاجیکستان

200,000

منات ترکمنستان

510,200
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