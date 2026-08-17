قیمت سکه پارسیان امروز دوشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه پارسیان امروز دوشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
|
بروزرسانی:دوشنبه ۲۶ مرداد
|
سکه پارسیان (سوت)
|
قیمت (ریال)
|
سکه پارسیان ۰/۱۰۰
|
22,890,000
|
سکه پارسیان ۰/۲۰۰
|
42,290,000
|
سکه پارسیان ۰/۳۰۰
|
61,690,000
|
سکه پارسیان ۰/۴۰۰
|
81,090,000
|
سکه پارسیان ۰/۵۰۰
|
100,460,000
|
سکه پارسیان ۰/۶۰۰
|
119,860,000
|
سکه پارسیان ۰/۷۰۰
|
139,260,000
|
سکه پارسیان ۰/۸۰۰
|
158,660,000
|
سکه پارسیان ۰/۹۰۰
|
178,060,000
|
سکه پارسیان ۱/۰۰۰
|
198,950,000
|
سکه پارسیان ۱/۱۰۰
|
218,350,000
|
سکه پارسیان ۱/۲۰۰
|
237,700,000
|
سکه پارسیان ۱/۳۰۰
|
257,100,000
|
سکه پارسیان ۱/۴۰۰
|
274,500,000
|
سکه پارسیان ۱/۵۰۰
|
295,900,000