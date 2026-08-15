بعد از بیدار شدن صورتتان ورم دارد؟ این چند دلیل را بشناسید

پف صورت بعد از خواب معمولاً به دلیل تجمع موقت مایعات در بافت‌ها ایجاد می‌شود. وقتی چند ساعت در حالت درازکش هستیم، مایعات بدن می‌توانند بیشتر در نواحی صورت جمع شوند و همین موضوع باعث می‌شود چشم‌ها و صورت صبح‌ها پف‌کرده به نظر برسند.

یکی از عوامل مهم، مصرف زیاد نمک است. غذا‌های شور باعث می‌شوند بدن آب بیشتری نگه دارد و در نتیجه ممکن است صبح روز بعد ورم و پف بیشتری در صورت مشاهده کنید. کم‌آبی هم می‌تواند شرایط را بدتر کند؛ بنابراین نوشیدن آب کافی در طول روز اهمیت دارد.

خواب ناکافی یا خواب بی‌کیفیت نیز می‌تواند روی ظاهر صورت اثر بگذارد. اگر شب‌ها دیر می‌خوابید یا خواب‌تان مرتب قطع می‌شود، احتمال دارد صبح با چهره خسته و چشم‌های پف‌کرده از خواب بیدار شوید.

برای کاهش پف صورت صبحگاهی، کاهش مصرف نمک، داشتن خواب منظم، نوشیدن آب کافی و کمی فعالیت بدنی می‌تواند کمک‌کننده باشد. شستن صورت با آب خنک نیز ممکن است به‌طور موقت احساس پف و سنگینی را کمتر کند.

اما اگر ورم صورت به‌طور مداوم وجود دارد، شدید است یا همراه با تورم لب و زبان، تنگی نفس، درد یا ورم سایر قسمت‌های بدن دیده می‌شود، بهتر است آن را ساده نگیرید و برای بررسی علت به پزشک مراجعه کنید.

منبع مهر

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