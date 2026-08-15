سیر داغ خشک و ترد مجلسی بدون روغن + طرز تهیه

سیر یک ماده‌ غذایی بسیار مفید است که علاوه بر خواص سلامتی طعم خاص و بی نظیری را به غذاها می بخشد. اگر شما هم برای عطر و طعم دادن به غذاهای مختلف، تزئین روی آش، کشک و بادمجان و... از سیرداغ استفاده می کنید، می توانید با این آموزش، سیرداغ بدون روغن تهیه کنید.

ابتدا سیرها را پوست بگیرید و بشویید.

سپس سیرها را با هر وسیله ای که در خانه دارید، چرخ کرده تا کاملا له شوند.

مقداری نمک به سیرها بیافزایید.

سیرهای چرخ شده را درون آبکش بریزید تا آبشان خارج گردد.

سیرها را درون قابلمه بریزید و روی حرارت قرار دهید.

به سیر حتی یک قاشق روغن هم اضافه نکنید.

هر چند دقیقه یکبار سیرها را هم بزنید تا کاملا سرخ شوند.

اجازه دهید سیرها کاملا خشک شوند.

بعد از سرخ و خشک شدن سیرها، حرارت را خاموش کنید.

بگذارید سیرها سرد شوند، سپس مقداری سیر را درون آسیاب بریزید و به پودر سیر تبدیل کنید.

این کار را تا تمام شدن سیرها انجام دهید.

سیرهای پودرشده را الک کنید و دوباره تکه سیرهای باقی مانده درشت درون الک را پودر نمایید.

پودر سیر را درون شیشه یا ظرف درب بسته بریزید و داخل یخچال نگهداری نمایید.

این سیر داغ هیچ روغنی ندارد و شما می توانید به انواع غذا آن را بیافزایید.

نکات مهم

از سیرهای تازه و مرغوب استفاده کنید.

برای اینکه پوست سیرها راحت تر جدا شوند، می توانید آن ها را برای چند دقیقه در آب جوش و یا چند ساعت در آب معمولی قرار دهید.

چسبیدن سیرها به ماهیتابه، کاملاً طبیعی است و بعد از اینکه سیرها کمی سبک شدند، برطرف خواهد شد.

نگهداری سیر داغ در فریزر و برای مدت زمان طولانی تر موجب کاهش ارزش غذایی و خواص سیر می شود.

منبع نمناک

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