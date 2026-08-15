شیء مرموز در مریخ چیست؟ | کشف جنجالی مریخنورد کنجکاوی که بار دیگر سوژه شد
تصویری که مریخنورد «کنجکاوی» ناسا در سال ۲۰۲۳ از سطح مریخ ثبت کرده، دوباره مورد توجه قرار گرفته است.
برخی به اسناد گذشته رجوع کرده و تصویر ۳ سال پیش مریخنورد کنجکاوی را بار دیگر سوژه کردهاند.
در گوشه تصویر، شیای عجیب و سیاهرنگ دیده میشود که در تصاویر ثبتشده تنها چند ثانیه قبل وجود نداشته است.
برخی کاربران این شیء را به یوفو یا حتی موجود فضایی نسبت دادهاند، اما احتمال خطای تصویری یا اثر ناشی از عملکرد دوربین نیز مطرح است.
با این حال ناسا تاکنون هیچ مدرکی از وجود حیات هوشمند در مریخ اعلام نکرده است.