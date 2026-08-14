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ترمز افزایش قیمت خودرو کشیده شد/ آخرین قیمت سمند، پژو، اطلس، کوییک، شاهین و دنا + جدول

ترمز افزایش قیمت خودرو کشیده شد/ آخرین قیمت سمند، پژو، اطلس، کوییک، شاهین و دنا + جدول
کد خبر : 1825606
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بازار خودرو امروز جمعه ۲۳ مردادماه ۱۴۰۵، همچنان تحت تأثیر فضای نامطمئن سیاسی و کاهش تقاضا، روزی کم‌رمق و کم‌معامله را سپری می‌کند.

تداوم ابهام درباره آینده تحولات سیاسی، بخش قابل‌توجهی از خریداران را از ورود جدی به بازار بازداشته و بسیاری از متقاضیان، تصمیم خود برای خرید خودرو را به روشن‌تر شدن شرایط موکول کرده‌اند. در این میان، تقاضای موجود عمدتاً از سوی مصرف‌کنندگان واقعی شکل می‌گیرد و همین مسئله مانع از ایجاد موج جدید در معاملات و قیمت‌ها شده است. تغییرات امروز در محصولات ایران‌خودرو و سایپا نیز بیشتر ماهیتی محدود و پراکنده دارد و هنوز نمی‌توان آن را نشانه‌ای از تغییر روند کلی بازار دانست.

بازار محصولات ایران‌خودرو در آخرین روز هفته همچنان در شرایطی کم‌تحرک دنبال می‌شود. ثبات قیمت سورن پلاس و افزایش هفتگی تارا اتوماتیک V۴ در کنار کاهش جزئی پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما نشان می‌دهد نوسان قیمت‌ها بیشتر تحت تأثیر جابه‌جایی‌های محدود میان عرضه و تقاضا قرار دارد و از شکل‌گیری روندی فراگیر خبری نیست. لیست قیمت محصولات ایران‌خودرو به شرح زیر است:

قیمت سمند سورن پلاس XU۷P امروز بدون تغییر ماند و به یک میلیارد و ۵۶۷ میلیون تومان رسید.

قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما امروز یک میلیون تومان کاهش یافت و در بازار دو میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان معامله می‌شود.

قیمت تارا اتوماتیک V۴ از ابتدای هفته تاکنون ۳۰ میلیون تومان افزایش یافته و با قیمت دو میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

قیمت دنا پلاس اتوماتیک طی دو روز گذشته پنج میلیون تومان گران شده و در سطح دو میلیارد و ۶۹۰ میلیون تومان قرار گرفت.

قیمت محصولات ایران‌خودرو - جمعه ۲۳ مردادماه ۱۴۰۵

نام خودرو

قیمت بازار (تومان)

قیمت کارخانه (تومان)

تغییر

وانت آریسان

۱,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰

۱,۵۷۱,۹۰۰,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

سورن پلاس (TU5P)

۲,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

سورن پلاس (XU7P)

۱,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰

۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول کوچک)

۱,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰

۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول بزرگ)

۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی)

۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

دنا پلاس MT6

۲,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

دنا پلاس اتوماتیک

۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

پژو 207 موتور TU3

۱,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰

۱,۵۰۲,۲۰۰,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)

۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

پژو 207 دنده‌ای (برقی)

۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰

۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

پژو 207 دنده‌ای پانوراما (رینگ فولادی)

۲,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰

۱,۸۷۸,۹۰۰,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

پژو 207 دنده‌ای پانوراما

۲,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰

۱,۹۲۳,۷۰۰,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

پژو 207 اتوماتیک

۲,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

پژو 207 اتوماتیک پانوراما

۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

راناپلاس

۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

تارا دستی V1

۱,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰

۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

تارا اتوماتیک V4

۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

تارا اتوماتیک (توربو)

۲,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

هایما اس 5 ( S5 ) پرو

۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید

(۰.۰۰%)۰

هایما اس 7 ( S7 ) پرو

۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید

(۰.۰۰%)۰

هایما 8 اس ( 8S )

۴,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید

(۰.۰۰%)۰

محصولات سایپا نیز امروز در بازاری کم‌عمق و همراه با احتیاط معامله‌گران قیمت‌گذاری شدند. کاهش محدود قیمت اطلس G در کنار ثبات کوییک S و رشد قیمت ساینا S و شاهین اتوماتیک پلاس، تصویری نوسانی از بازار این گروه ارائه می‌دهد؛ بازاری که همچنان با ضعف تقاضای سرمایه‌ای و کاهش قدرت خرید مواجه است و برای تغییر مسیر، به محرک‌های اقتصادی مؤثرتری نیاز دارد. لیست قیمت محصولات سایپا به شرح زیر است:

قیمت اطلس G امروز یک میلیون تومان کاهش یافت و به یک میلیارد و ۵۴۰ میلیون تومان رسید.

قیمت ساینا S طی سه روز گذشته ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته و به یک میلیارد و ۲۳۸ میلیون تومان رسید.

قیمت شاهین اتوماتیک پلاس از ابتدای هفته تاکنون ۲۴ میلیون تومان گران شده و در محدوده دو میلیارد و ۵۸۶ میلیون تومان قرار گرفت.

قیمت کوییک S امروز بدون تغییر ماند و با قیمت یک میلیارد و ۱۸۱ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

قیمت محصولات سایپا - جمعه ۲۳ مردادماه ۱۴۰۵

نام خودرو

قیمت بازار (تومان)

قیمت کارخانه (تومان)

تغییر

سهند S

۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

سهند E اتوماتیک

۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

(۰.۰۰%)۰

اطلس S

۱,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

اطلس GL

۱,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰

۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

اطلس G

۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

اطلس اتوماتیک

۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

ساینا S

۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰

۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

ساینا دوگانه سوز

۱,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

ساینا اتوماتیک

۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید

(۰.۰۰%)۰

کوییک RS

۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

کوییک S

۱,۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰

۹۹۹,۵۱۰,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

کوییک GX

۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۳۰,۷۵۹,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

کوییک GXR (رینگ فولادی)

۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

کوییک GXR

۱,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰

۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

شاهین GL

۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

شاهین G (سانروف)

۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

شاهین اتوماتیک G

۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

شاهین اتوماتیک پلاس

۲,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰

۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

پارس نوآ

۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

سایپا 151 GX

۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۹۳۳,۱۰۰,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

سایپا 151 GX (پاششی)

۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۹۴۷,۲۰۰,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

زامیاد اکستند EX

۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

زامیاد اکستند EX (دوگانه‌سوز)

۱,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰

۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

کارون

۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

 

 

 

منبع اقتصادآنلاین
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