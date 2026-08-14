ترمز افزایش قیمت خودرو کشیده شد/ آخرین قیمت سمند، پژو، اطلس، کوییک، شاهین و دنا + جدول

تداوم ابهام درباره آینده تحولات سیاسی، بخش قابل‌توجهی از خریداران را از ورود جدی به بازار بازداشته و بسیاری از متقاضیان، تصمیم خود برای خرید خودرو را به روشن‌تر شدن شرایط موکول کرده‌اند. در این میان، تقاضای موجود عمدتاً از سوی مصرف‌کنندگان واقعی شکل می‌گیرد و همین مسئله مانع از ایجاد موج جدید در معاملات و قیمت‌ها شده است. تغییرات امروز در محصولات ایران‌خودرو و سایپا نیز بیشتر ماهیتی محدود و پراکنده دارد و هنوز نمی‌توان آن را نشانه‌ای از تغییر روند کلی بازار دانست.

بازار محصولات ایران‌خودرو در آخرین روز هفته همچنان در شرایطی کم‌تحرک دنبال می‌شود. ثبات قیمت سورن پلاس و افزایش هفتگی تارا اتوماتیک V۴ در کنار کاهش جزئی پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما نشان می‌دهد نوسان قیمت‌ها بیشتر تحت تأثیر جابه‌جایی‌های محدود میان عرضه و تقاضا قرار دارد و از شکل‌گیری روندی فراگیر خبری نیست. لیست قیمت محصولات ایران‌خودرو به شرح زیر است:

قیمت سمند سورن پلاس XU۷P امروز بدون تغییر ماند و به یک میلیارد و ۵۶۷ میلیون تومان رسید.

قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما امروز یک میلیون تومان کاهش یافت و در بازار دو میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان معامله می‌شود.

قیمت تارا اتوماتیک V۴ از ابتدای هفته تاکنون ۳۰ میلیون تومان افزایش یافته و با قیمت دو میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

قیمت دنا پلاس اتوماتیک طی دو روز گذشته پنج میلیون تومان گران شده و در سطح دو میلیارد و ۶۹۰ میلیون تومان قرار گرفت.

قیمت محصولات ایران‌خودرو - جمعه ۲۳ مردادماه ۱۴۰۵ نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر وانت آریسان ۱,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۷۱,۹۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ سورن پلاس (TU5P) ۲,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ سورن پلاس (XU7P) ۱,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول کوچک) ۱,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول بزرگ) ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ دنا پلاس MT6 ۲,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ دنا پلاس اتوماتیک ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ پژو 207 موتور TU3 ۱,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۲,۲۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک) ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ پژو 207 دنده‌ای (برقی) ۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ پژو 207 دنده‌ای پانوراما (رینگ فولادی) ۲,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۷۸,۹۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ پژو 207 دنده‌ای پانوراما ۲,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۲۳,۷۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ پژو 207 اتوماتیک ۲,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ پژو 207 اتوماتیک پانوراما ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ راناپلاس ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ تارا دستی V1 ۱,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ تارا اتوماتیک V4 ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ تارا اتوماتیک (توربو) ۲,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ هایما اس 5 ( S5 ) پرو ۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰ هایما اس 7 ( S7 ) پرو ۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰ هایما 8 اس ( 8S ) ۴,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰

محصولات سایپا نیز امروز در بازاری کم‌عمق و همراه با احتیاط معامله‌گران قیمت‌گذاری شدند. کاهش محدود قیمت اطلس G در کنار ثبات کوییک S و رشد قیمت ساینا S و شاهین اتوماتیک پلاس، تصویری نوسانی از بازار این گروه ارائه می‌دهد؛ بازاری که همچنان با ضعف تقاضای سرمایه‌ای و کاهش قدرت خرید مواجه است و برای تغییر مسیر، به محرک‌های اقتصادی مؤثرتری نیاز دارد. لیست قیمت محصولات سایپا به شرح زیر است:

قیمت اطلس G امروز یک میلیون تومان کاهش یافت و به یک میلیارد و ۵۴۰ میلیون تومان رسید.

قیمت ساینا S طی سه روز گذشته ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته و به یک میلیارد و ۲۳۸ میلیون تومان رسید.

قیمت شاهین اتوماتیک پلاس از ابتدای هفته تاکنون ۲۴ میلیون تومان گران شده و در محدوده دو میلیارد و ۵۸۶ میلیون تومان قرار گرفت.

قیمت کوییک S امروز بدون تغییر ماند و با قیمت یک میلیارد و ۱۸۱ میلیون تومان به فروش می‌رسد.