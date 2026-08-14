ترمز افزایش قیمت خودرو کشیده شد/ آخرین قیمت سمند، پژو، اطلس، کوییک، شاهین و دنا + جدول
بازار خودرو امروز جمعه ۲۳ مردادماه ۱۴۰۵، همچنان تحت تأثیر فضای نامطمئن سیاسی و کاهش تقاضا، روزی کمرمق و کممعامله را سپری میکند.
تداوم ابهام درباره آینده تحولات سیاسی، بخش قابلتوجهی از خریداران را از ورود جدی به بازار بازداشته و بسیاری از متقاضیان، تصمیم خود برای خرید خودرو را به روشنتر شدن شرایط موکول کردهاند. در این میان، تقاضای موجود عمدتاً از سوی مصرفکنندگان واقعی شکل میگیرد و همین مسئله مانع از ایجاد موج جدید در معاملات و قیمتها شده است. تغییرات امروز در محصولات ایرانخودرو و سایپا نیز بیشتر ماهیتی محدود و پراکنده دارد و هنوز نمیتوان آن را نشانهای از تغییر روند کلی بازار دانست.
بازار محصولات ایرانخودرو در آخرین روز هفته همچنان در شرایطی کمتحرک دنبال میشود. ثبات قیمت سورن پلاس و افزایش هفتگی تارا اتوماتیک V۴ در کنار کاهش جزئی پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما نشان میدهد نوسان قیمتها بیشتر تحت تأثیر جابهجاییهای محدود میان عرضه و تقاضا قرار دارد و از شکلگیری روندی فراگیر خبری نیست. لیست قیمت محصولات ایرانخودرو به شرح زیر است:
قیمت سمند سورن پلاس XU۷P امروز بدون تغییر ماند و به یک میلیارد و ۵۶۷ میلیون تومان رسید.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما امروز یک میلیون تومان کاهش یافت و در بازار دو میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت تارا اتوماتیک V۴ از ابتدای هفته تاکنون ۳۰ میلیون تومان افزایش یافته و با قیمت دو میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک طی دو روز گذشته پنج میلیون تومان گران شده و در سطح دو میلیارد و ۶۹۰ میلیون تومان قرار گرفت.
|
قیمت محصولات ایرانخودرو - جمعه ۲۳ مردادماه ۱۴۰۵
|
نام خودرو
|
قیمت بازار (تومان)
|
قیمت کارخانه (تومان)
|
تغییر
|
وانت آریسان
|
۱,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰
|
۱,۵۷۱,۹۰۰,۰۰۰
|
(۰.۰۰%)۰
|
سورن پلاس (TU5P)
|
۲,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰
|
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰
|
(۰.۰۰%)۰
|
سورن پلاس (XU7P)
|
۱,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰
|
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
|
(۰.۰۰%)۰
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک)
|
۱,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰
|
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|
(۰.۰۰%)۰
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ)
|
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|
۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰
|
(۰.۰۰%)۰
|
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی)
|
۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰
|
۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰
|
(۰.۰۰%)۰
|
دنا پلاس MT6
|
۲,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰
|
۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰
|
(۰.۰۰%)۰
|
دنا پلاس اتوماتیک
|
۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
|
۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
|
(۰.۰۰%)۰
|
پژو 207 موتور TU3
|
۱,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰
|
۱,۵۰۲,۲۰۰,۰۰۰
|
(۰.۰۰%)۰
|
پژو 207 دندهای (هیدرولیک)
|
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰
|
۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰
|
(۰.۰۰%)۰
|
پژو 207 دندهای (برقی)
|
۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰
|
۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰
|
(۰.۰۰%)۰
|
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی)
|
۲,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰
|
۱,۸۷۸,۹۰۰,۰۰۰
|
(۰.۰۰%)۰
|
پژو 207 دندهای پانوراما
|
۲,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰
|
۱,۹۲۳,۷۰۰,۰۰۰
|
(۰.۰۰%)۰
|
پژو 207 اتوماتیک
|
۲,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰
|
۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰
|
(۰.۰۰%)۰
|
پژو 207 اتوماتیک پانوراما
|
۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
|
۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰
|
(۰.۰۰%)۰
|
راناپلاس
|
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
|
(۰.۰۰%)۰
|
تارا دستی V1
|
۱,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰
|
۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰
|
(۰.۰۰%)۰
|
تارا اتوماتیک V4
|
۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
|
۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
|
(۰.۰۰%)۰
|
تارا اتوماتیک (توربو)
|
۲,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰
|
۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰
|
(۰.۰۰%)۰
|
هایما اس 5 ( S5 ) پرو
|
۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰
|
توقف تولید
|
(۰.۰۰%)۰
|
هایما اس 7 ( S7 ) پرو
|
۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
|
توقف تولید
|
(۰.۰۰%)۰
|
هایما 8 اس ( 8S )
|
۴,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰
|
توقف تولید
|
(۰.۰۰%)۰
محصولات سایپا نیز امروز در بازاری کمعمق و همراه با احتیاط معاملهگران قیمتگذاری شدند. کاهش محدود قیمت اطلس G در کنار ثبات کوییک S و رشد قیمت ساینا S و شاهین اتوماتیک پلاس، تصویری نوسانی از بازار این گروه ارائه میدهد؛ بازاری که همچنان با ضعف تقاضای سرمایهای و کاهش قدرت خرید مواجه است و برای تغییر مسیر، به محرکهای اقتصادی مؤثرتری نیاز دارد. لیست قیمت محصولات سایپا به شرح زیر است:
قیمت اطلس G امروز یک میلیون تومان کاهش یافت و به یک میلیارد و ۵۴۰ میلیون تومان رسید.
قیمت ساینا S طی سه روز گذشته ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته و به یک میلیارد و ۲۳۸ میلیون تومان رسید.
قیمت شاهین اتوماتیک پلاس از ابتدای هفته تاکنون ۲۴ میلیون تومان گران شده و در محدوده دو میلیارد و ۵۸۶ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت کوییک S امروز بدون تغییر ماند و با قیمت یک میلیارد و ۱۸۱ میلیون تومان به فروش میرسد.
|
قیمت محصولات سایپا - جمعه ۲۳ مردادماه ۱۴۰۵
|
نام خودرو
|
قیمت بازار (تومان)
|
قیمت کارخانه (تومان)
|
تغییر
|
سهند S
|
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
|
۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰
|
(۰.۰۰%)۰
|
سهند E اتوماتیک
|
۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰
|
به زودی
|
(۰.۰۰%)۰
|
اطلس S
|
۱,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰
|
۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰
|
(۰.۰۰%)۰
|
اطلس GL
|
۱,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰
|
۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰
|
(۰.۰۰%)۰
|
اطلس G
|
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
|
۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰
|
(۰.۰۰%)۰
|
اطلس اتوماتیک
|
۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
|
۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰
|
(۰.۰۰%)۰
|
ساینا S
|
۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰
|
۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰
|
(۰.۰۰%)۰
|
ساینا دوگانه سوز
|
۱,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰
|
۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰
|
(۰.۰۰%)۰
|
ساینا اتوماتیک
|
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|
توقف تولید
|
(۰.۰۰%)۰
|
کوییک RS
|
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
|
۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰
|
(۰.۰۰%)۰
|
کوییک S
|
۱,۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰
|
۹۹۹,۵۱۰,۰۰۰
|
(۰.۰۰%)۰
|
کوییک GX
|
۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
|
۱,۰۳۰,۷۵۹,۰۰۰
|
(۰.۰۰%)۰
|
کوییک GXR (رینگ فولادی)
|
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
|
۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰
|
(۰.۰۰%)۰
|
کوییک GXR
|
۱,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰
|
۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰
|
(۰.۰۰%)۰
|
شاهین GL
|
۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰
|
۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰
|
(۰.۰۰%)۰
|
شاهین G (سانروف)
|
۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
|
۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰
|
(۰.۰۰%)۰
|
شاهین اتوماتیک G
|
۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|
۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰
|
(۰.۰۰%)۰
|
شاهین اتوماتیک پلاس
|
۲,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰
|
۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰
|
(۰.۰۰%)۰
|
پارس نوآ
|
۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
|
۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰
|
(۰.۰۰%)۰
|
سایپا 151 GX
|
۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰
|
۹۳۳,۱۰۰,۰۰۰
|
(۰.۰۰%)۰
|
سایپا 151 GX (پاششی)
|
۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
|
۹۴۷,۲۰۰,۰۰۰
|
(۰.۰۰%)۰
|
زامیاد اکستند EX
|
۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰
|
۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰
|
(۰.۰۰%)۰
|
زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز)
|
۱,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰
|
۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰
|
(۰.۰۰%)۰
|
کارون
|
۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰
|
۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰
|
(۰.۰۰%)۰