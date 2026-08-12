از تله لاغری تا تباهی روان، جسم و خانواده

یک روان‌شناس اظهار داشت: افزایش مصرف سیگار در میان زنان، حاصل ترکیبی از استرس‌ و فشارهای روانی، تغییر هنجارهای اجتماعی، نفوذ همسالان و بازاریابی هدفمند صنعت دخانیات است و ابراز وجود با ژست سیگار کشیدن دلیل اصلی گرایش زنان به دخانیات نیست.

این روانشناس افزود: سیگار به‌دلیل کاهش اشتها، محرکی روانی برای کنترل وزن در زنان شناخته می‌شود، اما این باوری گمراه‌کننده است. پس از مدتی، فرد تغییری در وزن نمی‌بیند یا حتی دچار چاقی می‌شود؛ در این شرایط، نگرانی و احساس خلأ در زنان افزایش یافته و توانایی مدیریت هیجاناتشان کاهش می‌یابد.

آن‌طور که ایسنا نقل کرده، وی خاطرنشان کرد: مصرف سیگار در کنار خطراتی چون سرطان و آسیب به اندام‌های داخلی، صمیمیت و کیفیت روابط عاطفی زوجین را نیز کاهش می‌دهد و این عادت در مادران، الگویی منفی برای فرزندان می‌سازد که احتمال گرایش آن‌ها به دخانیات در نوجوانی را افزایش می‌دهد.

منبع فارس

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