مادران بخوانند؛ یک نوشیدنی ساده برای سلامت کلیه در بارداری

بارداری تغییرات زیادی در بدن ایجاد می‌کند و کلیه‌ها نیز در این دوران باید سخت‌تر از حالت معمول کار کنند. پژوهشی جدید نشان می‌دهد آب چغندر ممکن است به کاهش بخشی از این فشار کمک کند و از عملکرد کلیه در دوران بارداری حمایت کند.

چرا چغندر مورد توجه قرار گرفته است؟

چغندر سرشار از نیترات طبیعی است؛ ترکیبی که بدن می‌تواند آن را به موادی تبدیل کند که به گشاد شدن رگ‌های خونی و بهبود جریان خون کمک می‌کنند. پژوهشگران دانشگاه علوم و سلامت اورگان (OHSU) بررسی کردند که آیا این اثر می‌تواند در دوران بارداری نیز برای کلیه‌ها مفید باشد یا نه.

در این مطالعه، محققان به بررسی نقش نیترات موجود در آب چغندر در عملکرد رگ‌های خونی و کلیه پرداختند. نتایج نشان داد این ترکیب ممکن است به کاهش فشار واردشده بر سیستم عروقی و کلیوی در دوران بارداری کمک کند؛ موضوعی که می‌تواند برای درک بهتر تغییرات طبیعی بدن در این دوره اهمیت داشته باشد.

ارتباط با فشار خون و سلامت کلیه

کلیه‌ها در دوران بارداری با افزایش قابل توجه جریان خون و فعالیت بیشتر مواجه می‌شوند. از سوی دیگر، مشکلاتی مانند فشار خون بالا و پره‌اکلامپسی می‌توانند سلامت کلیه و مادر را تحت تأثیر قرار دهند.

پژوهشگران امیدوارند شناخت بهتر اثر نیترات‌های غذایی بتواند در آینده به راهکارهای ساده و کم‌هزینه‌ای برای حمایت از سلامت عروق و کلیه در دوران بارداری منجر شود. با این حال، این یافته‌ها هنوز به معنای توصیه به مصرف آب چغندر به عنوان درمان یا راهی برای پیشگیری از عوارض بارداری نیست و برای مشخص شدن اثر واقعی آن در زنان باردار به مطالعات بالینی بیشتری نیاز است.

بنابراین، زنان باردار نباید برای کنترل فشار خون یا مشکلات کلیوی، مصرف آب چغندر را جایگزین درمان‌های تجویزشده پزشک کنند.

منبع خبر آنلاین

انتهای پیام/