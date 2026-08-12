پیامدهای مصرف خودسرانه آنتیبیوتیک
یک متخصص داروسازی بالینی درباره پیامدهای مصرف خودسرانه آنتیبیوتیک توضیح داد.
دکتر مجتبی شفیعیخانی - عضو هیاتعلمی دانشگاه علومپزشکی شیراز درباره پیامدهای مصرف خودسرانه و غیرمنطقی آنتیبیوتیکها اظهار کرد: آنتیبیوتیکها جزو داروهای ارزشمند قلمداد میشود که جان میلیونها انسان را در طول تاریخ نجات داده است. متاسفانه بسیاری از کشورها از جمله ایران به مصرف خودسرانه آنتیبیوتیکها مبتلا هستند؛ موضوعی که پیامدهای متعددی به ارمغان میآورد.
او درباره پیامدهای مصرف خودسرانه آنتیبیوتیکها توضیح داد: بروز مقاومت میکروبی، مهمترین پیامد مصرف خودسرانه آنتیبیوتیکها بهحساب میآید. منظور از مقاومت میکروبی این است که میکروبهایی که به آنتیبیوتیکهای ساده پاسخ میدادند، به برخی «آنتیبیوتیکهای گستردهاثر» پاسخ نمیدهند. همچنین برخی آنتیبیوتیکها برای برخی سنین و شرایط بالینی، «منع مصرف» یا «احتیاط مصرف» دارد. بنابراین آنتیبیوتیک که بدون تجویز پزشک مصرف میشود، شاید برای زنان باردار، سالمندان و کودکان مناسب نباشد.
این داروساز ادامه داد: متاسفانه، مصرف خودسرانه آنتیبیوتیک به مقاومت میکروبی و مقاومت دارویی منجر میشود که از چالشهای مهم زندگی بشری است. مصرف خودسرانه آنتیبیوتیک نه تنها برای خود فرد پیامدهایی به همراه دارد، بلکه میتواند سبب گسترش موج مقاومت میکروبی در جامعه شود.
عضو هیاتعلمی دانشگاه علومپزشکی شیراز گفت: «خودمراقبتی» و «خوددرمانی» دو مفهوم متفاوت هستند. مصرف غیرصحیح و خودسرانه مربوط به موضوع خودمراقبتی است و هیچ ارتباطی با خودمراقبتی ندارد. آنتیبیوتیکها که جان میلیونها انسان را در گذر زمان نجات دادهاند، گاهیاوقات میتوانند سبب وخیمشدن شرایط بیمار شوند. تمام آنتیبیوتیکها برای هر بیماری مناسب نیست و درمان هر علامتی شبیه سرماخوردگی نیز آنتیبیوتیک نیست. مصرف آنتیبیوتیک باید با تجویز پزشک یا داروساز باشد.