چگونه موی حیوانات را از سطوح مختلف پاک کنیم؟

استفاده از اسفنج آشپزخانه

چنانچه موهای حیوان خانگی شما به کف‌پوش زمین چسبیده و پاک کردن آن سخت به نظر می‌رسد، برای این کار یکی از اسفنج‌های قدیمی آشپزخانه استفاده کنید. برای انجام این کار باید یک اسفنج خشک و تمیز را بر روی تمام فرش بکشید.

قبل از استفاده از اسفنج حتما روی فرش را جاروبرقی کنید. در صورتی که سطح موردنظر شما زیاد است می‌توانید از تی اسفنجی استفاده کنید. برای این کار تی را کمی نم‌دار کرده و به هر کجای فرش که موی حیوان ریخته، بکشید.

چگونه موی حیوانات خانگی را از سطوح مختلف پاک کنیم

استفاده از دستکش

یک دستکش لاتکس مثل دستکش ظرفشویی به دست کنید و کمی آن را مرطوب کنید، دست خود را روی سطح مبلمان و وسایل پارچه ای خانه بکشید. این کار سبب می شود، موی ریخته شده به دستکش جذب شود. هنگامی که سطح دستکش از مو پر شد، آن را آب بکشید و اگر لازم بود این کار را مجددا انجام دهید.

استفاده از رطوبت

کف دست خود را در یک ظرف آب، خیس کنید. با یک حرکت رو به پایین، موها را پاک کنید و دست خیس خود را روی آن بکشید. این کار سبب می‌شود موها خیس شده و در نهایت سنگین‌تر شود و به دنبال آن با توجه به الکتریسیته ساکن، به شلوار و دیگر چیزها نچسبد.

استفاده از اسپری‌های آنتی استاتیک یا ضد الکتریسیته

خوب است بدانید که افشانه‌های آنتی استاتیک در بازار وجود دارند و به‌ آسانی الکتریسیته‌ی ساکن را خنثی می‌کنند. استفاده از این اسپری‌ها بر روی فرش و مبل و لباس سبب می‌شود که موی حیوانات خانگی به آن‌ها نچسبند و بسیار آسان از آن‌ها جدا شوند. به‌این‌ترتیب تمیز کردن خانه و لباس‌ها هم راحت تر می‌شود و زمان کم‌تری می‌برد.

پاک کردن موی حیوانات خانگی از سطوح

استفاده از نرم‌کننده لباس

یکی از ویژگی نرم‌کننده لباس، از بین بردن الکتریسیته ساکن است. از این ویژگی می‌توان در زمان جمع کردن موی حیوانات استفاده کرد.

کمی آب را با قدری نرم‌کننده لباس مخلوط کنید و در یک ظرف اسپری بریزید. این محلول را روی سطوح اسپری کنید و بعد با دستمال پاک کنید. می‌توانید از اسپری ضد الکتریسیته هم برای این کار استفاده کنید.

فراموش نکنید که برای تمیز کردن سطوح چوبی، باید از دستمال خیلی نرم و پولیش ویژه چوب استفاده کرد. مشکل این شیوه استفاده از مواد شیمیایی است که امکان دارد سبب به وجود آمدن حساسیت شود.

استفاده از نوار چسب

با استفاده از نوار چسب مو و پرزهای روی مبلمان را تمیز کنید. برای این کار تکه ای از نوارچسب را بریده و با دو دست خود دو سمت آن را بگیرید. چسب را روی پارچه مبل چسبانده و سریع بکنید. این کار را تکرار کنید تا موها به آن بچسبد. وقتی که احساس کردید سطح نوار چسب از مو پر شده و یا حالت چسبندگی آن از بین رفته است، به سراغ تکه دیگری از نوار چسب بروید. بهتر است برای سطوح کوچک از این روش استفاده کنید.

استفاده از پرزگیر

چنانچه در خانه حیوان خانگی دارید سعی کنید یک برس پرزگیر با رولی، یا ورقه‌های چسبناک، در دسترس داشته باشید. این وسیله برای پاک کردن مبلمان یا سطوح دیگر بسیار مناسب است. می توانید از پرزگیر برای از بین بردن موی حیوانات از روی لباس‌ها یا مبلمان استفاده کنید.

پاک کردن موی حیوانات خانگی از سطوح وفرش

استفاده از رول‌های مخصوص مو

یک روش دیگر استفاده از رول‌های مخصوص با سطوح چسبناک است که همه موهای روی لباستان را تمیز می کند.

استفاده از بادکنک

همانطور که می دانید بادکنک جریان الکتریسته ایجاد میکند. یک بادکنک را باد کرده و آن را روی سطح لباس یا روی سر خود بمالید. این بادکنک می تواند موهای اضافی روی سطوح را به خود جذب کند.

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