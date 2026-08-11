در رسیدهای بانکی به چه نکاتی توجه کنیم؟

بانک مرکزی با انتشار راهنمایی درباره نحوه بررسی رسیدهای بانکی بر ضرورت دقت در بررسی اطلاعات درج‌شده در رسیدهای انتقال وجه تاکید کرده است.

بر اساس این راهنما، نخستین گام در بررسی رسید بانکی، کنترل مبلغ، بانک و صاحب حساب مقصد است. فرد باید اطمینان حاصل کند که مبلغ انتقال وجه، نام بانک مقصد و نام صاحب حساب به‌درستی در رسید درج شده باشد.

در مرحله بعد، باید نتیجه تراکنش نیز مورد بررسی قرار گیرد؛ بانک مرکزی سه وضعیت را برای تراکنش‌ها در نظر گرفته است: واریز نهایی نشده، واریز نهایی شده و واریز انجام نمی‌شود.

در حالت «واریز نهایی نشده»، انتقال وجه در حال انجام است و تراکنش هنوز در انتظار پذیرش قرار دارد. در وضعیت «واریز نهایی شده»، تراکنش با موفقیت انجام شده و وجه به حساب مقصد منتقل شده است. اما در حالت «واریز انجام نمی‌شود»، تراکنش ناموفق بوده و وجه به حساب مقصد واریز نخواهد شد.

بانک مرکزی همچنین بر ضرورت بررسی تاریخ و ساعت درج‌شده در رسید تأکید کرده است. بر این اساس، افراد باید زمان ثبت تراکنش را کنترل کنند تا از صحت اطلاعات مربوط به انتقال وجه اطمینان حاصل شود.

یکی دیگر از مواردی که در این راهنما مورد توجه قرار گرفته، بخش «بابت» یا شرح تراکنش است. بانک مرکزی تأکید کرده است در صورتی که فرد قصد انتقال پول به حساب دیگری را دارد، نباید در بخش «بابت» عنوان «مدیریت نقدینگی» درج شده باشد.

در این راهنما همچنین به رسیدهای ساتنا و پایا اشاره شده است. اگر در رسید ساتنا یا پایا عبارت «این رسید به منزله پرداخت قطعی نبوده و تا زمان وصول وجه در حساب مقصد فاقد اعتبار است» درج شده باشد، به این معناست که انتقال وجه هنوز نهایی نشده است. در چنین شرایطی فرد باید تا نهایی شدن تراکنش در چرخه و دریافت پیام واریز منتظر بماند.

بانک مرکزی در پایان این راهنما تأکید کرده است که افراد باید همیشه قبل از تایید نهایی، اطلاعات رسید را با دقت بررسی کنید. این توصیه به‌ویژه در معاملاتی اهمیت دارد که رسید بانکی مبنای تحویل کالا، ارائه خدمات یا تسویه‌حساب قرار می‌گیرد. صرف مشاهده یک رسید بانکی به معنای واریز قطعی وجه به حساب مقصد نیست و باید وضعیت نهایی تراکنش نیز بررسی شود.