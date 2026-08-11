۱۰ ماسک خانگی موثر برای کوچک کردن منافذ باز پوست
با این ۱۰ ماسک خانگی طبیعی، منافذ باز پوست را کوچک تر نشان دهید و بافت پوستی خود را بهبود بخشید. نتایج شگفت انگیز را پس از ۴ تا ۸ هفته مشاهده کنید.
مهم است بدانید که منافذ هرگز به طور کامل "بسته" نمی شوند؛ آن ها بخش طبیعی پوست هستند. هدف ما کوچک تر نشان دادن آن ها و بهبود بافت کلی پوست است. با صبر و استفاده منظم از این ماسک ها، بعد از 4 تا 8 هفته شاهد نتایج فوق العاده ای خواهید بود.
1. ماسک خاک رس: پاکسازی عمیق به سبک طبیعت
مواد لازم:
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2 قاشق غذاخوری خاک رس بنتونیت
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3 قاشق غذاخوری گلاب یا آب مقطر
روش استفاده:
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ماسک را روی پوست تمیز (به جز دور چشم) بمالید.
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15 دقیقه صبر کنید تا خشک شود.
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با آب ولرم بشویید و از مرطوب کننده استفاده کنید.
2. سفیده تخم مرغ و آبلیمو: لیفتینگ فوری پوست
مواد لازم:
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سفیده 1 عدد تخم مرغ
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1 قاشق چای خوری آبلیمو تازه
روش استفاده: ماسک را روی پوست تمیز بزنید، 15 دقیقه صبر کنید تا خشک شود و سپس با آب سرد بشویید.
3. سرکه سیب: تونر طبیعی و تنظیم کننده pH
مواد لازم:
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1 قاشق غذاخوری سرکه سیب خالص
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3 قاشق غذاخوری آب مقطر
روش استفاده: مخلوط را با پنبه روی پوست تمیز بزنید، 5 دقیقه صبر کنید و با آب سرد بشویید.
4. ماسک عسل و جو دوسر: لایه بردار ملایم و مرطوب کننده
مواد لازم:
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2 قاشق غذاخوری عسل خالص
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1 قاشق غذاخوری جو دوسر آسیاب شده
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1 قاشق چای خوری آب گلاب
نحوه استفاده:
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پوست مرطوب را با حرکات دایره ای ماساژ دهید.
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10 دقیقه روی صورت بگذارید.
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مجدداً ماساژ داده و با آب ولرم بشویید.
5. ماسک آلوئه ورا و چای سبز: آبرسان و آنتی اکسیدان قوی
مواد لازم:
-
3 قاشق غذاخوری ژل آلوئه ورا خالص
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2 قاشق غذاخوری دم کرده چای سبز (سرد شده)
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1 قاشق چای خوری عسل
نحوه استفاده:
-
ماسک را روی پوست پاک بمالید.
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20 دقیقه صبر کنید.
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با آب سرد بشویید.
6. ماسک پاپایا و عسل: آنزیم های طبیعی برای پوستی شفاف
مواد لازم:
-
1/2 فنجان پاپایا رسیده و له شده
-
1 قاشق غذاخوری عسل
-
1 قاشق چای خوری آبلیمو
نحوه استفاده:
-
ماسک را روی صورت بمالید.
-
15 دقیقه صبر کنید.
-
با آب ولرم بشویید.
7. ماسک گوجه فرنگی و لیمو: قابض و روشن کننده قدرتمند
مواد لازم:
-
1/2 عدد گوجه فرنگی رسیده
-
1 قاشق چای خوری آبلیمو
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1 قاشق چای خوری عسل
نحوه استفاده:
-
ماسک را روی صورت بمالید.
-
15 دقیقه صبر کنید.
-
کاملاً بشویید و مرطوب کننده بزنید.
8. ماسک یخ درمانی: روش فوری برای جمع کردن منافذ
مواد لازم:
-
چند تکه یخ
-
دستمال نرم
نحوه استفاده:
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یخ را در دستمال پیچیده و 10 ثانیه روی هر قسمت نگه دارید.
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5 دقیقه استراحت کرده و مجدد تکرار کنید.
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در پایان مرطوب کننده بزنید.
9. ماسک جوش شیرین: پاک کننده عمیق با احتیاط
مواد لازم:
-
1 قاشق چای خوری جوش شیرین
-
2 قاشق غذاخوری آب
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1 قاشق چای خوری عسل
نحوه استفاده:
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روی پوست مرطوب بمالید.
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5 دقیقه صبر کنید.
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با آب فراوان بشویید.
در این مقاله به بررسی علل اصلی زبر شدن پوست صورت مانند خشکی و تجمع سلول های مرده می پردازیم و راهکارهای موثر برای نرمی و شادابی پوست ارائه می دهیم.
10. ماسک خیار و گلاب: خنک کننده و طراوت بخش
مواد لازم:
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1/2 عدد خیار
-
2 قاشق غذاخوری گلاب
-
1 قاشق غذاخوری عسل
نحوه استفاده:
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ماسک را روی صورت بمالید.
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20 دقیقه استراحت کنید.
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با آب سرد بشویید