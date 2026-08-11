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۱۰ ماسک خانگی موثر برای کوچک کردن منافذ باز پوست

۱۰ ماسک خانگی موثر برای کوچک کردن منافذ باز پوست
کد خبر : 1824863
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با این ۱۰ ماسک خانگی طبیعی، منافذ باز پوست را کوچک تر نشان دهید و بافت پوستی خود را بهبود بخشید. نتایج شگفت انگیز را پس از ۴ تا ۸ هفته مشاهده کنید.

مهم است بدانید که منافذ هرگز به طور کامل "بسته" نمی شوند؛ آن ها بخش طبیعی پوست هستند. هدف ما کوچک تر نشان دادن آن ها و بهبود بافت کلی پوست است. با صبر و استفاده منظم از این ماسک ها، بعد از 4 تا 8 هفته شاهد نتایج فوق العاده ای خواهید بود.

1. ماسک خاک رس: پاکسازی عمیق به سبک طبیعت

مواد لازم:

  • 2 قاشق غذاخوری خاک رس بنتونیت

  • 3 قاشق غذاخوری گلاب یا آب مقطر

روش استفاده:

  • ماسک را روی پوست تمیز (به جز دور چشم) بمالید.

  • 15 دقیقه صبر کنید تا خشک شود.

  • با آب ولرم بشویید و از مرطوب کننده استفاده کنید.

2. سفیده تخم مرغ و آبلیمو: لیفتینگ فوری پوست

مواد لازم:

  • سفیده 1 عدد تخم مرغ

  • 1 قاشق چای خوری آبلیمو تازه

روش استفاده: ماسک را روی پوست تمیز بزنید، 15 دقیقه صبر کنید تا خشک شود و سپس با آب سرد بشویید.

3. سرکه سیب: تونر طبیعی و تنظیم کننده pH

مواد لازم:

  • 1 قاشق غذاخوری سرکه سیب خالص

  • 3 قاشق غذاخوری آب مقطر

روش استفاده: مخلوط را با پنبه روی پوست تمیز بزنید، 5 دقیقه صبر کنید و با آب سرد بشویید.

 4. ماسک عسل و جو دوسر: لایه بردار ملایم و مرطوب کننده

مواد لازم:

  • 2 قاشق غذاخوری عسل خالص

  • 1 قاشق غذاخوری جو دوسر آسیاب شده

  • 1 قاشق چای خوری آب گلاب

نحوه استفاده:

  • پوست مرطوب را با حرکات دایره ای ماساژ دهید.

  • 10 دقیقه روی صورت بگذارید.

  • مجدداً ماساژ داده و با آب ولرم بشویید.

5. ماسک آلوئه ورا و چای سبز: آبرسان و آنتی اکسیدان قوی

مواد لازم:

  • 3 قاشق غذاخوری ژل آلوئه ورا خالص

  • 2 قاشق غذاخوری دم کرده چای سبز (سرد شده)

  • 1 قاشق چای خوری عسل

نحوه استفاده:

  • ماسک را روی پوست پاک بمالید.

  • 20 دقیقه صبر کنید.

  • با آب سرد بشویید.

6. ماسک پاپایا و عسل: آنزیم های طبیعی برای پوستی شفاف

مواد لازم:

  • 1/2 فنجان پاپایا رسیده و له شده

  • 1 قاشق غذاخوری عسل

  • 1 قاشق چای خوری آبلیمو

نحوه استفاده:

  • ماسک را روی صورت بمالید.

  • 15 دقیقه صبر کنید.

  • با آب ولرم بشویید.

7. ماسک گوجه فرنگی و لیمو: قابض و روشن کننده قدرتمند

مواد لازم:

  • 1/2 عدد گوجه فرنگی رسیده

  • 1 قاشق چای خوری آبلیمو

  • 1 قاشق چای خوری عسل

نحوه استفاده:

  • ماسک را روی صورت بمالید.

  • 15 دقیقه صبر کنید.

  • کاملاً بشویید و مرطوب کننده بزنید.

8. ماسک یخ درمانی: روش فوری برای جمع کردن منافذ

مواد لازم:

  • چند تکه یخ 

  • دستمال نرم

نحوه استفاده:

  • یخ را در دستمال پیچیده و 10 ثانیه روی هر قسمت نگه دارید.

  • 5 دقیقه استراحت کرده و مجدد تکرار کنید.

  • در پایان مرطوب کننده بزنید.

9. ماسک جوش شیرین: پاک کننده عمیق با احتیاط

مواد لازم:

  • 1 قاشق چای خوری جوش شیرین

  • 2 قاشق غذاخوری آب

  • 1 قاشق چای خوری عسل

نحوه استفاده:

  • روی پوست مرطوب بمالید.

  • 5 دقیقه صبر کنید.

  • با آب فراوان بشویید.

در این مقاله به بررسی علل اصلی زبر شدن پوست صورت مانند خشکی و تجمع سلول های مرده می پردازیم و راهکارهای موثر برای نرمی و شادابی پوست ارائه می دهیم.

10. ماسک خیار و گلاب: خنک کننده و طراوت بخش

مواد لازم:

  • 1/2 عدد خیار

  • 2 قاشق غذاخوری گلاب

  • 1 قاشق غذاخوری عسل

نحوه استفاده:

  • ماسک را روی صورت بمالید.

  • 20 دقیقه استراحت کنید.

  • با آب سرد بشویید

 

 

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