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قیمت دلار و یورو امروز سه شنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز سه شنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1824635
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قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز سه شنبه ۲۰ مرداد را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:سه شنبه ۲۰ مرداد

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,309,368

دلار (بازار آزاد)

1,854,000

یورو (صرافی بانک ملی)

1,533,937

یورو (بازار آزاد)

2,142,500

درهم امارات

505,070

پوند انگلیس

2,507,900

لیر ترکیه

38,700

فرانک سوئیس

2,289,900

یوان چین

276,500

ین ژاپن

 1,170,000

وون کره جنوبی

1,307

دلار کانادا

1,331,100

دلار استرالیا

1,308,100

دلار نیوزیلند

1,092,100

دلار سنگاپور

1,446,600

روپیه هند

19,440

روپیه پاکستان

6,664

دینار عراق

1,301

پوند سوریه

15,235

افغانی

27,030

کرون دانمارک

286,700

کرون سوئد

195,400

کرون نروژ

195,600

ریال عربستان

493,760

ریال قطر

491,000

ریال عمان

4,814,700

دینار کویت

6,002,900

دینار بحرین

4,921,600

رینگیت مالزی

453,500

بات تایلند

56,180

دلار هنگ کنگ

236,400

روبل روسیه

22,440

منات آذربایجان

1,092,500

درام ارمنستان

5,070

لاری گرجستان

710,800

سوم قرقیزستان

21,200

سامانی تاجیکستان

198,400

منات ترکمنستان

506,600
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