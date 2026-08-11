قیمت سکه پارسیان امروز سه شنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه پارسیان امروز سه شنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
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بروزرسانی:سه شنبه ۲۰ مرداد
|
سکه پارسیان (سوت)
|
قیمت (ریال)
|
سکه پارسیان ۰/۱۰۰
|
22,430,000
|
سکه پارسیان ۰/۲۰۰
|
41,360,000
|
سکه پارسیان ۰/۳۰۰
|
60,300,000
|
سکه پارسیان ۰/۴۰۰
|
79,220,000
|
سکه پارسیان ۰/۵۰۰
|
98,150,000
|
سکه پارسیان ۰/۶۰۰
|
117,080,000
|
سکه پارسیان ۰/۷۰۰
|
136,000,000
|
سکه پارسیان ۰/۸۰۰
|
154,950,000
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سکه پارسیان ۰/۹۰۰
|
173,870,000
|
سکه پارسیان ۱/۰۰۰
|
194,300,000
|
سکه پارسیان ۱/۱۰۰
|
213,250,000
|
سکه پارسیان ۱/۲۰۰
|
232,200,000
|
سکه پارسیان ۱/۳۰۰
|
251,100,000
|
سکه پارسیان ۱/۴۰۰
|
270,000,000
|
سکه پارسیان ۱/۵۰۰
|
289,000,000