خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ + جدول

قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1824627
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.

قیمت طلا

بروزرسانی: سه شنبه ۲۰ مرداد

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلای 18 عیار / 750

188,093,000

طلای 18 عیار / 740

185,585,000

طلای ۲۴ عیار

250,788,000

طلای دست دوم

185,584,720

آبشده کمتر از کیلو

815,780,000

مثقال طلا

814,840,000
انس طلا

4,359.62

قیمت سکه

سکه امامی تک فروشی

1,874,800,000

سکه بهار آزادی تک فروشی 

1,836,700,000

نیم سکه تک فروشی

949,000,000

ربع سکه تک فروشی

523,000,000

سکه گرمی تک فروشی

282,000,000

تمام سکه (قبل 86)

1,830,000,000

نیم سکه (قبل 86)

 920,000,000

ربع سکه (قبل 86)

475,000,000

حباب سکه

حباب سکه امامی

39,630,000

حباب سکه بهار آزادی

73,780,000

حباب نیم سکه

6,890,000

حباب ربع سکه

44,030,000

حباب سکه گرمی

45,880,000
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

فروشگاه عطر لیلیوم

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل

خرید عطر