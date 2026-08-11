قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: سه شنبه ۲۰ مرداد
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
188,093,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
185,585,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
250,788,000
|
طلای دست دوم
|
185,584,720
|
آبشده کمتر از کیلو
|
815,780,000
|
مثقال طلا
|
814,840,000
|انس طلا
|
4,359.62
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,874,800,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,836,700,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
949,000,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
523,000,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
282,000,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,830,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|920,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
475,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
39,630,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
73,780,000
|
حباب نیم سکه
|
6,890,000
|
حباب ربع سکه
|
44,030,000
|
حباب سکه گرمی
|
45,880,000